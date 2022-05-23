Ексочільниця МЗС Австрії Кнайсль пішла з "Роснєфті"

Ексміністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайсль подала заяву про відставку з посади члена ради директорів російської держкомпанії "Роснєфть".

Про це повідомляє російський Інтерфакс із посиланням на повідомлення компанії.



"У заяві зазначено, що вона набирає чинності з 20 травня. Документ також містить відмову від продовження повноважень пані Кнайсль у раді директорів компанії на другий термін", – зазначили в "Роснєфті".

Як повідомлялося, Кнайсль увійшла в раду директорів у червні 2021 року.

Карін Кнайсль обіймала посаду міністра закордонних справ в уряді Себастьяна Курца із грудня 2017 року за квотою ультраправої "Партії свободи". Вона пішла з міністерства після відставки першого уряду Курця через скандал із підкупом "Партії свободи".



Після відставки з міністерства Кнайсль почала писати колонки для пропагандистського кремлівського мовника Russia Today (RT).



Кнайсль також запам'яталася танцем із президентом РФ Володимиром Путіним на своєму весіллі.

Нагадаємо, що минулого тижня з посади голови ради директорів "Роснєфті" пішли колишній федеральний канцлер Німеччини Герхард Шредер та Матіас Варніг, який є керуючим директором компанії Nord Stream AG – оператора газопроводу "Північний потік-2". За даними Reuters, крім Шредера і Варніга з "Роснєфті" звільнилися ще п’ять іноземних топменеджерів, які обіймали в компанії посади віцепрезидентів – Ідьє Казіміро, Ерік Лірон, Желько Руньє, Авріл Конрой та Отабек Карімов.