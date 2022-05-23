Рада скасувала заборону на розміщення нових рекламних конструкцій

Верховна Рада на три місяці скасувала заборону на розміщення стаціонарних конструкцій для розміщення зовнішньої реклами, яку фактично було запроваджено у травні 2022 року після ухвалення парламентом законопроєкту №7289 про особливості регулювання земельних відносин в умовах військового стану.

За прийняття відповідного законопроєкту №7395 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин" в цілому на засіданні парламенту у неділю проголосував 301 нардеп, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як зазначається у пояснювальній записці до документа, у травні набрав чинності п. 16 закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин" (законопроєкт №7289). Ця законодавча ініціатива вносить зміни до закону "Про охорону культурної спадщини" і фактично запроваджує заборону на розміщення стаціонарних конструкцій для зовнішньої реклами на невизначено широких територіях.

"Також пропоновані зміни неминуче призведуть до неможливості оновлення пошкоджених рекламних конструкцій під час дії та після скасування військового стану, органи місцевого самоврядування без реальної можливості провести якісні реформи об'єктів зовнішньої реклами", – зазначено в пояснювальній записці.

Таким чином, законопроєкт №7395 передбачає відстрочку на три місяці набрання чинності окремими положеннями законопроєкту №7289, які стосуються умов розташування стаціонарних конструкцій для розміщення зовнішньої реклами.

"Прийняття цього законопроекту сприятиме забезпеченню належних умов для ведення господарської діяльності у сфері зовнішньої реклами, збалансуванню інтересів суб'єктів господарювання, органів влади та громадян при розміщенні зовнішньої реклами", – уточнюється в пояснювальній записці до документа.

Як повідомлялося, прийнятим у травні законопроєктом №7289 Верховна Рада дозволила на час дії військового стану в Україні передачу в оренду земельних ділянок для евакуйованих із зони бойових дій підприємств та будівництва логістичних центрів без розробки встановленої законодавством землевпорядної та містобудівної документації.

Таким чином, встановлення та зміна цільового призначення земельних ділянок, надання земельних ділянок державної, комунальної власності в оренду для розміщення виробничих потужностей евакуйованих підприємств із зони бойових дій, будівництва річкових портів (терміналів), залізничних логістичних центрів здійснюватиметься без розробки документації із землеустрою.

Законопроєкт також забороняє передавати евакуйованим підприємствам в оренду природоохоронні території, землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, а також землі історико-культурного призначення.