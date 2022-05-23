Імпорт дизпалива вже перевищує споживання на 20%, – Мінекономіки

Обсяги імпорту дизельного палива до України вже на 20% перевищують обсяги його споживання, однак цього все ще недостатньо, щоб на АЗС зникли черги.

Про це заявив перший заступник міністра економіки Денис Кудін, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Цього достатньо для того, щоб покупець, вистоявши в черзі, зміг би залити собі в бак, нехай і з обмеженнями, але 20 літрів, проте недостатньо для того, щоб прибрати чергу", – сказав перший заступник міністра.

На його думку, причиною збереження черг на заправках покупців дизпалива є його низькі запаси у операторів – 3-5 днів реалізації замість колишніх 15-20 днів. При цьому окремі оператори взагалі працюють "з коліс".

Проте, як наголосив перший заступник міністра, у першій половині травня на нараді з європейськими партнерами щодо забезпечення України паливом було прийнято рішення, які дають Києву можливість дивитися в майбутнє з оптимізмом.

"Однак треба розуміти: війна триває, ворог системно знищує нашу інфраструктуру... Ворог руйнує залізницю, тому нам усім потрібно набратися терпіння та потроху перебудовувати своє споживання", – зазначив Кудін.

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Водночас він додав, що на відміну від дизельного палива, обсяги імпорту бензину все ще не покривають обсяги його споживання.

Втім, за словами Кудіна, Україна з дня на день очікує на постачання бензину з державного резерву Польщі, якими передбачалося покрити четверту частину споживання у травні.

"І тут ми суттєво розраховуємо на допомогу наших європейських партнерів, зокрема, польського державного резерву, який нам пообіцяв дати приблизно четверту частину споживання у травні. Ми з дня на день очікуємо на постачання", – зазначив Кудін.

Як повідомлялося, минулого тижня міністерка економіки України Юлія Свириденко заявляла, що Україна отримає 25 тисяч тонн бензину з польських запасів.

Згідно з уточненим прогнозом Мінекономіки, у травні очікується споживання 300 тис. тонн дизеля та 120 тис. тонн бензину. У міністерстві зазначили, що такий обсяг імпорту вже законтрактовано українськими мережами.