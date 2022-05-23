Найбільші мережі АЗС підвищили ціни на бензин та дизпаливо

Роздрібні мережі АЗС у період з 20 по 23 травня відкоригували ціни на бензини й дизельне пальне.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Найбільша консолідована мережа групи "Приват" ("Авіас", ANP, "Укрнафта" та ін. – загалом 1 540 станцій) підняла ціни на бензин і дизельне пальне на 6-12,7 грн/л. Зокрема, бензин марки А-95 здорожчав до 50 грн/л, А-95+ – до 50,5 грн/л і ДП – до 57 грн/л.

На Shell бензини марок "А-95" і "А-95+" здорожчали на 11,13 грн і 10,14 грн – до 50,99 грн/л і 52 грн/л відповідно. Дизельне пальне у цій мережі здорожчало на 14,68 грн – до 56,99 грн/л.

SOCAR встановила ціну на дизпальне на рівні 56,99 грн/л (+1 грн/л).

Як повідомлялося, Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів розпочала перевірки АЗС через повідомлення про завищення цін.

Нагадаємо, нещодавно для вирішення дефіциту палива в країні Кабінетом міністрів України було скасовано державне регулювання цін на бензин і дизельне пальне.