БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
5 102 8

Найбільші мережі АЗС підвищили ціни на бензин та дизпаливо

бензин

Роздрібні мережі АЗС у період з 20 по 23 травня відкоригували ціни на бензини й дизельне пальне.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Найбільша консолідована мережа групи "Приват" ("Авіас", ANP, "Укрнафта" та ін. – загалом 1 540 станцій) підняла ціни на бензин і дизельне пальне на 6-12,7 грн/л. Зокрема, бензин марки А-95 здорожчав до 50 грн/л, А-95+ – до 50,5 грн/л і ДП – до 57 грн/л.

На Shell бензини марок "А-95" і "А-95+" здорожчали на 11,13 грн і 10,14 грн – до 50,99 грн/л і 52 грн/л відповідно. Дизельне пальне у цій мережі здорожчало на 14,68 грн – до 56,99 грн/л.

SOCAR встановила ціну на дизпальне на рівні 56,99 грн/л (+1 грн/л).

Як повідомлялося, Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів розпочала перевірки АЗС через повідомлення про завищення цін.

Нагадаємо, нещодавно для вирішення дефіциту палива в країні Кабінетом міністрів України було скасовано державне регулювання цін на бензин і дизельне пальне

Автор: 

АЗС (1588) бензин (1106) ціни (3442) дизпаливо (1282)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ціни є, а бензину нема
показати весь коментар
23.05.2022 16:00 Відповісти
Кроме Киева бензина в открытой продаже нигде НЕТ! Те крохи , которые попадают в продажу разметают за несколько часов. Как и когда эти идиоты из правительства собираются решить этот вопрос, ведает только Всевышний.
показати весь коментар
23.05.2022 16:23 Відповісти
Уже месяц слышно через неделю
Уверен для поддержания цены --дефицит на 80% искусственный
показати весь коментар
23.05.2022 18:08 Відповісти
на 98% без сарказма, как и доллар!
показати весь коментар
23.05.2022 18:19 Відповісти
Значит и доллар стоит столько же. Сколько помню, в Украине 1 литр бензина стоил от 1 доллара до 1 евро.
показати весь коментар
23.05.2022 19:22 Відповісти
Так було до недавна. Зараз ціна різко стрибнула у ЄС і США. Війна в Україні стала у нагоді щоб перевести стрілки з недолугої боротьби із пандемією на нашу війну. 2 роки дусили бізнес, аж ось і почали вилазити побочки в економіці, розірвані ланцюги поставок. Я дуже переживаю щоб те що у нас було в 90-ті не сталося тепер в світовому масштабі. Очевидно що світом керують вкрай бездарні особистості.
показати весь коментар
23.05.2022 23:41 Відповісти
Ой, затори як були так і є... Люди, ходіть трохи пішки, велосипедом користуйтесь! Звикли на Лексусах по пачку молока їхати!
показати весь коментар
24.05.2022 09:05 Відповісти
Спочатку боролись з подорожчанням палива, потім боролись з його дефіцитом... в результаті отримало і подорожчання, і дефіцит. Одне слово - клоуни.
показати весь коментар
24.05.2022 09:53 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 