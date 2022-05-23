"Нафтогазу" не вистачає 220 мільярдів для підготовки до зими, – ЗМІ

НАК "Нафтогаз України" потребує майже 220 млрд грн, щоб забезпечити газом наступний опалювальний сезон.

Про це йдеться у матеріалах, оприлюднених 16 травня на парламентському Комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, пише "Forbes Україна".

Член комітету Ради Олексій Кучеренко заявив, що цей звіт було передано до канцелярії комітету від уряду. Однак під час засідання комітету голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко відмовився його обговорювати. В пресслужбі компанії на запитання про участь компанії у підготовці цього звіту не відповіли.

Згідно з оприлюдненими на засіданні комітету документами, для проходження наступного опалювального сезону "Нафтогаз" планує імпортувати 2,7 млрд кубометрів газу та ще 1,8 млрд кубометрів закупити на внутрішньому ринку.

"Нафтогазу" може не вистачити 189 млрд грн на закупівлю цього газу, зазначається у презентації. Загальний дефіцит грошових коштів групи для забезпечення наступного опалювального сезону може становити 219 млрд грн.

У минулому році "Нафтогаз" імпортував 2,5 млрд кубометрів газу на 42 млрд грн, говорив Вітренко в кінці року. Таким чином, в середньому компанія купувала імпортний газ по $615 за 1000 кубометрів.

Як пояснив Вітренко під час засідання парламентського комітету, головна причина нестачі коштів у цьому році – це різниця між вартістю імпортного газу й тарифами для українських споживачів.

"Нафтогаз" імпортує газ по $1100–1200 за 1000 кубометрів, а має продавати його по $200-250", – зазначив голова компанії.

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Основну частину газу "Нафтогаз" продає населенню й теплокомуненерго за фіксованим тарифом: для населення 7,96 грн за кубометр, а для теплокомуненерго – 7,42 грн за кубометр. Біржова вартість газу в Україні коливається в межах 30 грн за кубометр, свідчать дані Української енергетичної біржі.

За словами Вітренка, різницю між ціною закупівлі газу та ціною продажу споживачам має компенсувати держава.

"Якщо держава обмежує ціни й тарифи, відповідно, має бути компенсація цієї різниці", – заявив на засіданні комітету голова НАК.

За розрахунками "Нафтогазу", компенсація за різницю в цінах і тарифах має становити 157 млрд грн, за неплатежі населення і теплокомуненерго – 32 млрд грн.

За словами Вітренко, Кабмін вже схвалив законопроєкти, які врегулюють питання компенсації в тарифах І найближчим часом ці проєкти мають бути направлені на розгляд Верховної Ради. Компанія також планує залучити кредит ЄБРР на 10 млрд грн і отримати 76 млрд грн за законом про погашення боргів на ринку природного газу.

Як повідомлялося, "Нафтогаз України" у 2021 році отримав 12 млрд грн чистого прибутку проти 19 млрд грн збитку в попередньому році, йдеться у фінансовому звіті компанії.

Однак, згідно з матеріалами до засідання парламентського комітету, з 1 листопада до 1 травня заборгованість споживачів перед "Нафтогазом" зросла у шість разів – до 85,9 млрд грн. При цьому до початку активної фази війни, у листопаді-лютому борг споживачів зріс у 3,7 раза – до 51,6 млрд грн.