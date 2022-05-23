В Україні газобалонне обладнання встановлено на 1,6 мільйона автомобілів, – МВС

В Україні зареєстровано понад 1,6 млн транспортних засобів, на яких встановлено газобалонне обладнання (ГБО). З початку цього року зареєстрували близько 70 тис. таких автомобілів.

Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС України, передає enkorr.

"Зареєстровано транспортних засобів з ГБО станом на 10 травня 2022 року 1 638 604", – сказано в повідомленні.

Також зазначено, що в Україні з 1 січня по 19 травня цього року зареєстровано 67 062 транспортних засоби із встановленим газобалонним обладнанням.

В Україні дефіцит пального, який спостерігається на тлі повномасштабної російської агресії.

Головна причиною паливної кризи – дії держави-агресора. Ворог зруйнував найбільший Кременчуцький нафтопереробний завод та інші переробні потужності внутрішнього ринку, які до війни забезпечувати 18% українського споживання.

Ще 82% нафтопродуктів Україна імпортували чотирма видами транспорту: автомобільним, залізничним, морським і трубопровідним. Сьогодні всі ці канали імпорту переорієнтовано, й вони працюють зовсім по-іншому.

Як очікується, 350 тис. тонн пального з абсолютно нових логістичних маршрутів отримає Україна в травні.