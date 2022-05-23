Американський виробник джинсового одягу Levi's позбудеться бізнесу в Росії, – ЗМІ

Мережа магазинів джинсового одягу Levi Strauss & Co вирішила піти з Росії та почала шукати покупців для свого російського бізнесу.

За даними джерел російського видання "Коммерсант" на місцевому ринку, компанія вже припинила постачати товари до Росії, а залишки збирається продати через інші майданчики.

Представники двох великих російських онлайн-рітейлерів підтвердили, що Levi's відвантажила товар на новий сезон за планом, але попередила, що більше постачання не буде.

Один із співрозмовників видання назвав одним із потенційних покупців російських магазинів Levi's турецьку Fiba Holding A.S (розвиває точки Gap, Marks&Spencer та Banana Republic в РФ). Джерело в рітейлері одягу сказало, що його компанія також веде переговори з Levi's, але поки що домовленостей не досягнуто.

Як повідомлялося, у березні головний офіс Levi's заявив про зупинення комерційної діяльності та будь-яких інвестицій у Росії через воєнне вторгнення в Україну. Виконавчий директор Levi Strauss & Co Чіп Берг уточнював, що компанія не планує відновлювати роботу магазинів у Росії принаймні до кінця 2022 року.

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Компанія Levi Strauss & Co була заснована у 1853 році, роботу в Росії вона почала у 1993 році. За ​​різними даними, зараз в Росії існує 90 торгових точок Levi’s, з яких частина може бути відкрита по франшизі.

Сукупна виручка групи в 2021 році склала $5,8 млрд, на російську частину бізнесу припадає не більше 2%. У її дочірньої російської компанії ТОВ "Леві Штраус Москва" оборот у 2021 році склав 9,37 млрд рублів, чистий прибуток – 2,29 млрд рублів.