Shell вийшла із спільного з "Газпром нафтою" проєкту в Росії

Нафтова компанія Shell вийшла зі статутного капіталу спільного підприємства з "Газпром нафтою" – ТОВ "Гидан енерджі", що реалізує проєкт "Єнісей" на Гидані (північ Красноярського краю).

За даними російського реєстру юросіб, "Газпром нафті" з 19 травня належать 100% у статутному капіталі "Гидан енерджі", хоча раніше 50% капіталу цього товариства належало Shell, повідомляє Інтерфакс.

Раніше повідомлялося, що "Газпром нафта" та Shell на базі спільного підприємства "Гидан енерджі" планували сформувати новий великий пошуковий кластер в Арктиці. Передбачалося, що комерційний видобуток на проекті може розпочатися у 2028 році, прогнозований обсяг видобутку проекту може досягти 19,9 млн тонн нафти у 2034 році.

"Гидан енерджі" володіє ліцензіями на Лескинську та Пухуцяяхську ділянки. Ділянки характеризуються низьким ступенем вивченості та віддаленістю від об'єктів транспортної та нафтогазової інфраструктури. Їх ресурси оціювалися у понад 135 млн тонн нафтового еквіваленту.

Як повідомлялося, компанія Shell у звітності за перший квартал 2022 року визнала витрати від виходу з російських активів на рівні $3,9 млрд після сплати податків.

Раніше Shell plc оголосила про свій намір поетапно вийти зі всіх російських вуглеводневих проєктів, включаючи нафту, нафтопродукти, газ та скраплений природний газ. Компанія повідомляла, що має намір вийти із спільних підприємств із "Газпромом", включаючи 27,5% у проєкті "Сахалін-2", СП з "Газпром нафтою" - Salym Petroleum Development та "Гидан енерджі", а також припинити участь у проєкті газопроводу "Північний потік-2".

Минулого тижня російський "Лукойл" та Shell оголосили про підписання угоди, згідно з якою російська компанія купує мережу з понад 400 АЗС під брендом Shell в РФ, а також завод з виробництва мастильних матеріалів у Тверській області.