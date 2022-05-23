Російські пенсійні фонди звітують про збитки внаслідок розв’язаної Росією війни

Російські недержавні пенсійні фонди (НПФ) за підсумками роботи у першому кварталі 2022 року звітують про збитки за портфелями пенсійних накопичень та пенсійних резервів.

Як свідчать дані Центробанку Росії, середньозважена прибутковість пенсійних резервів у НПФ за звітний період становила мінус 5,8% річних, прибутковість пенсійних накопичень пішла у мінус на 2,2% річних, повідомляє Інтерфакс.

Таким чином, з початку 2022 року пенсійні накопичення громадян у НПФ скоротилися на 0,6%, резерви – на 1,5%.

При цьому російський Центробанк визнає, що збитки недержавних пенсійних фондів були б значно більшими, якби не фіксація вартості цінних паперів у їх портфелях за даними на 18 лютого.

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Водночас державна керуюча компанія "ВЕБ.РФ" забезпечила прибутковість за розширеним портфелем коштів пенсійних накопичень росіян, які не обрали пенсійний фонд самостійно, за перший квартал 2022 року на рівні 3,9% річних. Вартість активів у портфелі пенсійних накопичень під керівництвом ВЕБ.РФ за підсумками першого кварталу 2022 перевищила 1,96 трлн рублів.

Обсяг сукупного портфеля НПФ, за даними ЦБ РФ, за третій квартал 2021 року становила 6,6 трлн рублів.

Зазначимо, що раніше ЦБ дозволив керуючим компаніям пенсійних фондів у 2022 році для розрахунку вартості активів використати справедливу вартість фінансових інструментів та курси іноземних валют станом на 18 лютого, а у разі придбання фінансових інструментів з 18 лютого по 31 грудня – справедливу вартість на дату придбання для розрахунку поточної вартості активів та вартості чистих активів, що становлять пенсійні накопичення або складові пенсійні резерви.