Донеччина та Луганщина залишилися без газу через обстріли, – Оператор ГТС

Внаслідок обстрілів російських військ пошкоджено магістральний газогін та зупинене газопостачання Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє пресслужба "Оператора ГТС України".

"23 травня внаслідок обстрілів пошкоджено магістральний газопровід, який транспортував газ до населених пунктів Донецької та Луганської областей. З 14:00 подача природного газу до цієї ділянки ГТС припинена", – йдеться у повідомленні.

В компанії уточнюють, що пошкоджена ділянка газопроводу локалізована, але провести ремонт та відновити транспортування газу неможливо через активні бойові дії.

Оператор ГТС відзначає, що через несанкціоноване втручання в роботу ГТС на окупованій російськими військами території також неможливо задіяти альтернативні варіанти транспортування газу в регіони.

Як повідомлялося, раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявляв, що окупанти пошкодили магістральний газопровід, яким паливо транспортувалося до населених пунктів Донецької області, внаслідок чого підконтрольні уряду України населені пункти регіону можуть залишитися без газопостачання.

Нагадаємо, 11 травня фахівці Оператора ГТС зафіксували, що окупанти несанкціоновано перекрили крани магістрального газогону "Шебелінка – Новопсков", по якому відбувалось транспортування газу до газопроводів Луганської та Донецької областей. Досі газ в населені пункти на цих територіях постачався за резервною схемою через Луганщину.