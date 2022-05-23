Світ почне гостро відчувати продовольчу кризу в середині липня, – Мінагрополітики

Уже в середині липня світ почне гостро відчувати продовольчу кризу, до якої призвела повномасштабна війна РФ проти України.

Про це розповів міністр аграрної політики України Микола Сольський в інтерв'ю Голосу Америки.

"Я вважаю, що основні світові організації, які повинні вирішувати та передбачати такі кризи, не до кінця розуміють об’єми нинішніх проблем. І ми це відкрито говорили, наприклад, голові ФАО (FAO – продовольча та сільськогосподарська організація ООН). Аналізуючи попит і пропозицію зерна у світі, усі бачать скільки зараз не вистачає і роблять висновки з поточних проблем. Але тут потрібно дивитись ширше. Коли ми говоримо ,наприклад, про озиму пшеницю, то у нас цього літа вирішується питання трьох урожаїв: по-перше ми не можемо вивести перший урожай. Те, що минулого року зібрали. По-друге, ми не зможемо зібрати і вивести поточний урожай, який потрібно буде збирати через місяць-два. Тому що половина цього посіву знаходиться на окупованих територіях і на територіях активних бойових дій – це Запорізька, Херсонська області", – розповів Сольський.

Він також додав, що Україна не зможе засіяти в тому об’ємі в якому ми хотіли на наступний рік.

"Це відчують усі ринки. Я думаю, що світ почне гостро це відчувати десь в середині липня. Багато країн зрозуміють, що, незважаючи на те, наскільки далеко вони ,знаходяться від нас, від лінії фронту з Росією, вони все одно платять за цю війну", – зазначив Сольський.

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Він розповів, що зараз не вивезено ще 5 млн тонн пшениці, які планували вивезти.

"Точно планували вивезти, як мінімум, 10-15 млн тонн пшениці цього урожаю. Світ почне гостро це відчувати десь в середині липня. Тому що багато країн Північної Африки, арабських країн, країн Південно-східної Азії – вони досі споживають те, що закупили раніше, ті резерви, які сформовані. У них іще є гроші щось дотувати, щось здешевити. Але вони усі чекають нового врожаю. Як і в будь-якій ситуації, кожен надіється на краще. Мовляв, якось саме вирішиться. Але ж ми розуміємо, що саме не вирішиться", – зазначив міністр.

"Рівно через два місяці, вони приїдуть до країн чорноморського басейну, в першу чергу до нас, і побачать що зерна немає і альтернативи у світі особливої не буде. Тому що це як з нафтою – неможливо різко, за місяць, наростити об'єм", – підкреслив він.