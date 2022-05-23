65% українських компаній не планують релокацію до інших країн, – ЄБА. ІНФОГРАФІКА

65% українських компаній повідомили, що вони не планують релокацію до іншої країни, а у 15% компаній релокація можлива лише в межах України.

Про це йдеться в повідомленні Європейської бізнес-асоціації за результатами проведеного довлідження ринку праці України.

Більшість компаній-учасників даного дослідження представляють міжнародний бізнес (54%) та працюють на ринку України більше 20 років (51% компаній). 46% компаній є представниками великого бізнесу, 44% – середнього бізнесу, та 10% – малого бізнесу.

Найбільша кількість компаній-учасниць дослідження представляє сектор оптової/роздрібної торгівлі промисловими товарами (15%), 11% компаній представляють сектор спеціалізованих консультаційних послуг (юридичні, аудиторські, маркетингові тощо), 10% представляють фінансові послуги, 7% представляють аграрний сектор, фармацевтичний сектор, ІТ-сектор, логістику та інфраструктуру, 6% компаній – оптова/роздрібна торгівля продуктами харчування, 5% – будівництво, виробництво продуктів харчування, 4% – виробництво товарів масового вжитку, 2% – паливо та енергетика, 1% – виробництво промислових товарів, металургія.

76% компаній зазначили, що їх компанія зазнала змін під час воєнного стану, які впливають на рішення щодо персоналу. Серед змін, які відбуваються/заплановані в компаніях були визначені наступні: оптимізація бізнес напрямів (23%), переміщення (16%), реорганізація (12%), оголошено простій (10%), призупинення діяльності на невизначений період (8%), закриття філій та відділень (7%). Важливо зазначити, що 18% компаній взагалі не планують ніяких змін, а також жодна з компаній-учасниць дослідження не планує закриття компанії.

Проте, необхідно додати, що 74% компаній планують зміни щодо персоналу. 26% компаній планують замороження бюджетів на розвиток на навчання, 16% компаній планують замороження бонусів і преміальних виплат, 13% планують скорочення персоналу, 11% планують зменшення рівня заробітної плати та 2% планують звільнення працівників, і лише 3% компаній планують збільшення кількості працівників.

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У зв’язку з воєнним станом в Україні 96% компаній заявили, що в них є працівники, які переїхали за кордон. 23% компаній зазначили, що кількість таких працівників варіюється від 11% до 15%, у 17% компаній, кількість працівників, які переїхали за кордон варіюється від 16% до 20%. Ще 17% компаній зазначили, що кількість працівників, які переїхали за кордон є 21-30%. Найпопулярнішими країнами для релокації є Польща (87%), Німеччина (62%), Чехія (48%), Словаччина (35%), Італія (31%), Румунія (28%), Іспанія та Угорщина (27%), Молдова (17%).

65% компаній повідомили, що їх компанія не планує релокацію до іншої країни, а у 15% компаній релокація можлива лише в межах України. Серед тих компаній, які планують релокацію до іншої країни були названі такі країни: Польща, Словаччина, Угорщина, Іспанія, Румунія та інші.

Більшість компаній (56%) повідомили, що працівники, які отримали тимчасовий захист в ЄС, не працевлаштовувалися у інших компаніях за кордоном та продовжують працювати на свою компанію дистанційно й отримують заробітну платню.

Проте є 25% компаній, у яких працівники знайшли роботу за кордоном, але продовжують також працювати на свою компанію дистанційно. 8% компаній повідомили, що попросили колег, які знайшли роботу за кордоном, але не бажають припинити трудові відносини з компанією в Україні, написати заяви на відпустку без збереження заробітної плати на погоджений строк. Також, є 3% компаній, які проінформували, що працівникам, які отримали тимчасовий захист в ЄС, буде виплачуватися матеріальна допомога протягом визначеного періоду.

94% компаній вказали, що їх компанія допомагає працівникам під час воєнного стану. 76% компаній виплачують працівникам повну заробітну плату, 52% компаній забезпечують психологічну підтримку, 48% компаній допомагають з переїздом до іншого міста/країни, 35% компаній оплачують проживання в іншому місті, 34% компаній виплачують премію та бонуси, 32% компаній компенсують частину витрат на оренду житла, 17% компаній організовують освітні курси.

Позитивним є той факт, що 78% компаній не планують скорочувати чисельність штату у 2022 році. Окрім того, 76% компаній надали відповідь, що не знижували розмір оплати праці.

Серед тих компаній, які планують скорочувати чисельність штату (22% компаній), ситуація виглядає таким чином: 12% компаній планують скоротити чисельність штату на 5%, 12% компаній планують скоротити чисельність штату до 10%, 31% компаній планують скоротити чисельність штату на 11-19%. Ще 12% компаній планують скоротити чисельність штату на 30-39% і 19% компаній планують скорочення штату на 20-29%

Проте 23% компаній планують відкривати нові вакансії у 2022 році й ще додатково 8% компаній відкриватимуть вакансії для внутрішніх кандидатів.

30% компаній не планують відкривати вакансії у 2022 році і 39% компаній на даний момент ще не визначились з цим питанням.

Дослідження проводилось у період лютий-квітень 2022 року.