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Новини Війна
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Окупанти захопили 5 підприємств "Укроборонпрому"

укроборонпром

На сьогодні 5 підприємств державного концерну "Укроборонпром" захоплені окупантами, документація щодо персоналу або повністю знищена, або доступ до неї відсутній.

Про це йдеться в повідомленні "Укроборонпрому".

Як зазначили в концерні, таким працівникам "Укроборонпром" запропонує роботу на інших об'єктах державного ОПК, а також подбає про виплату матеріальної допомоги.

Також "Укроборонпром" відновлює втрачені відомості про працівників підприємств, які опинились або на тимчасово окупованих територіях, або зазнали ворожих руйнівних ракетних ударів. 

Раніше повідомлялося, що сума завданих окупантами збитків державному оборонно-промисловому комплексу перевищила позначку 100 млрд грн.

Автор: 

росія (14183) Укроборонпром (752)


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