Найбільша у світі мережа кав’ярень Starbucks іде з Росії

Мережа кав’ярень Starbucks прийняла рішення повністю вийти з російського ринку.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на офіційному сайті компанії.

"Ми призупинили будь-яку ділову діяльність в Росії, включаючи відвантаження всіх продуктів Starbucks. Starbucks прийняла рішення вийти і більше не мати бренду на (російському, – ред.) ринку", – сказано у заяві.

Водночас Starbucksобіцяє продовжувати підтримувати майже 2000 своїх співробітників в РФ, включаючи виплату зарплатні за шість місяців і допомогу у пошуку нової роботи.

Як повідомлялося, 8 березня Starbucks оголосила про призупинення постачання продукції в РФ та роботи своїх закладів у цій країні.

Створена в 1971 році компанія Starbucks Coffee Company налічує понад 34 тис. магазинів у всьому світі, в тому числі 130 магазинів у Росії, які належать і керуються ліцензованим партнером.