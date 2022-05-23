У Харкові зруйновано 500 багатоповерхових будинків, – мер

У Харкові не підлягають відновленню після російських обстрілів близько 500 багатоповерхових будинків, житло "з нуля" будуватиметься з паркуванням подвійного призначення.

Про це в ефірі телемарафону сказав Харківський міський голова Ігор Терехов, передає Укрінформ.

"Близько 500 будинків у Харкові не підлягають відновленню. Це не лише Північна Салтівка (найбільш обстрілюваний район, – ред.), у нас є такі ж будинки в центральній частині міста, у П'ятихатках, на ХТЗ, Горизонті. Щоб процес будівництва був швидшим, ми виділимо землю і почнемо будувати нові житлові квартали, обов'язкова умова для будинків – підземні паркування подвійного призначення, щоб люди могли у разі потреби використовувати їх як бомбосховища", – сказав Терехов.

Також він зазначив, що перед проєктувальниками та будівельниками ставиться ще одне завдання – використання новітніх енергозберігаючих технологій.

"Щоб якомога менше люди платили за енергоносії. Крім того, з'являться локальні свердловини, які нам дадуть змогу значно покращити якість питної води", – додав мер.

Терехов також зазначив, що дуже важливою є швидкість будівництва, тому необхідно застосовувати новітні світові технології.

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За останніми даними Харківської міської ради, всього у Харкові зруйновано 3 482 будинки різної форми власності, з них 2 482 – багатоквартирні будинки, 1 000 – будинки житлових кооперативів та приватні домоволодіння.

Крім того, постраждали 490 адміністративних будинків, у тому числі 109 шкіл (кілька не підлягають відновленню), 98 дитячих садків, 55 медустанов, 46 закладів культури, 14 вишів, 5 храмів.

Харків обстрілюють з початку повномасштабного вторгнення. Як повідомив напередодні заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, будівництво нового житла у Харкові, зокрема, в районі Північна Салтівка, розпочнеться, коли військові підтвердять, що це безпечно. За планом, будувати нове житло мають на нових ділянках, а після цього або паралельно будуть демонтувати зруйновані будинки.