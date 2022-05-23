Проїзд у метро Харкова в перший тиждень після запуску буде безкоштовним

Перший тиждень після запуску проїзд у метро Харкова буде безкоштовним.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Завтра, через три місяці після нападу Росії на Україну, ми запускаємо метро. О сьомій годині ранку, вперше за останні 89 днів, потяги харківської підземки почнуть рух", – написав він.

Терехов зазаначив, що одразу буде складно зрозуміти пасажиропотік, тому в перші дні роботи метрополітену потяги ходитимуть з інтервалом о півгодини. Поступово зі збільшенням кількості пасажирів інтервал буде зменшуватися. При цьому буде змінюватися логістика наземного транспорту таким чином, щоб харків'янам зручно було пересуватися по всьому місту.

Раніше повідомлялося, що в Харкові з 16 травня відновила роботу частина наземного громадського транспорту.