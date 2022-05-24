Німецька HHLA організує залізничний контейнерний маршрут Одеса-Трієст

Німецька Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), яка керує Одеським контейнерним терміналом та двома інтермодальними логістичними компаніями в Україні, організує контейнерний маршрут Одеса-Трієст.

Про це повідомив керуючий директор HHLA International GmbH Філіп Джозеф Свенс на організованому Європейською бізнес асоціацією минулого тижня обговоренні ведення бізнесу в умовах війни в Україні, передає Інтерфакс-Україна.

"Зараз ми створюємо ланцюжок, який зв'язує Одесу та Трієст і намагаємося керувати якомога більшою кількістю поїздів", – сказав Свенс.

Водночас Свенс зазначив, що Україна вже стикається з нестачею залізничних платформ та небажанням судноплавних ліній відправляти контейнери назад до України.

"Так що поки це трохи односторонній маршрут", – констатував керуючий директор.

Коментуючи ситуацію на терміналі, він повідомив, що той був закритий на вимогу влади на початку війни і на ньому здійснюється лише обмежений набір операцій з доставки та приймання контейнерів, оскільки Росія, як і раніше, перешкоджає будь-якому руху суден у Чорному морі.

За словами Свенса, термінал не постраждав, понад 270 співробітників та членів їхніх сімей було евакуйовано до Гамбурга та Констанци. Директор наголосив, що персонал робив і робить все можливе для збереження працездатності українських компаній, і продовжує отримувати зарплату.

Він додав, що проводиться технічне обслуговування всього наявного обладнання, тому все в робочому стані і термінал готовий буде швидко відновити роботу, якщо з'явиться така можливість.

Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) – логістична та транспортна компанія, що спеціалізується на портових обробках та логістиці контейнерних перевезень. Вона обробляє 7,5 млн TEU контейнерів, маючи оборот у 1,35 млрд євро. HHLA контролює чотири термінали у порту Гамбурга, один в Одесі (Україна), один у Таллінні (Естонія) та Трієсті (Італія).

В Україні в HHLA в Одесі ще дві інтермодальні компанії: ТОВ "Українська інтермодальна компанія" та "HHLA Інтермодал Україна".

Дочірня транспортна компанія HHLA – METRANS – є одним із найбільших операторів залізничних перевезень у Європі, а також залізничних перевезень до Китаю.

Як повідомляється на сайті HHLA, термінал в Одесі був закритий з початком російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, проте два судна, що стояли в терміналі, встигли його залишити після обробки. 480 співробітників терміналу були відправлені додому, і "продовження операцій в даний час не може бути передбачене через бойові дії, що продовжуються".

За словами голови правління HHLA Анжели Тітцрат, яку цитує прес-служба компанії, "тимчасове закриття терміналу в Одеському порту не мало істотного впливу на діяльність HHLA".

HHLA також повідомила, що після початку війни перестала обробляти контейнери з РФ, а також російські вантажі, що поставляються залізницями та автомобільними дорогами.