Агрохолдинг МХП Косюка зменшив продаж курятини у квітні на 40%

Агрохолдинг МХП, найбільший виробник курятини в Україні, у квітні внаслідок повномасштабної війни скоротив її виробництво на 12% порівняно з квітнем 2021 року – до 55,5 тис. тонн, а продаж – на 40%, до 35 тис. тонн.

Про це повідомляє пресслужба компанії.



Згідно з даними МХП щодо роботи у квітні, закордонні продажі курятини впали на 55%, до 14,3 тис. тонн. На українському ринку показники скоротилися на 20% – до 20,7 тис. тонн.



Таким чином, частка експортного постачання курятини у квітні 2022 року знизилася на 14 в. п. порівняно з квітнем 2021 року – з 55% до 41%. Середня ціна продажу м'яса птиці при цьому зросла на 18% – до $1,8/кг.



МХП також скоротив виробництво продуктів м'ясопереробки та напівфабрикатів на 67% – з 4,44 тис. тонн у квітні 2021 року до 1,45 тис. тонн у квітні 2022 року.

"З початку російської війни в Україні компанія стикалася з різними труднощами та збоями, які, призвели, насамперед до зменшення завантаженості потужностей виробництва до 80-85%. Зокрема, у березні, у зв’язку з закриттям портів, МХП суттєво зменшив експорт м’яса птиці та рослинних олій. З квітня компанія активно розвиває логістичні маршрути для відновлення експорту. Крім того, команда внутрішніх продажів докладає всіх зусиль, щоб покращити продажі м’яса птиці в Україні шляхом оптимізації каналів збуту та логістики", – наголосили в МХП.

Водночас у квітні агрохолдинг наростив продаж соняшникової олії вдвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року, до 17,3 тис. тонн, та у 30 разів порівняно з березнем 2022 року, коли експортну логістику з України було порушено через російське вторгнення та блокаду морпортів кораблями РФ.

Читайте також: Агрохолдинг МХП Косюка заявив про відновлення експорту до 100% довоєнного рівня

МХП – найбільший виробник курятини в Україні, належить Юрію Косюку. Займається також виробництвом зернових, олії, продуктів м'ясопереробки. На європейський ринок МХП постачає охолоджені напівтуші курей, які переробляються, зокрема на його підприємствах у Нідерландах та Словаччині. У лютому 2019 року МХП завершив угоду щодо придбання словенської компанії Perutnina Ptuj.