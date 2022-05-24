Нацкомісія відновила позапланові перевірки надавачів комунальних послуг

На виконання рішення уряду Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, відновила позапланові невиїзні перевірки підприємств у сфері енергетики та комунальних послуг.

Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП.

Зазначається, що уряд надав право Нацкомісії протягом періоду воєнного стану здійснювати позапланові заходи державного контролю – проводити позапланові невиїзні перевірки за дотриманням суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у цих сферах та ліцензійних умов. Відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив 13 травня.

Тож, під час засідання 24 травня Нацкомісія ухвалила рішення про відновлення таких перевірок.

"Після впровадження воєнного стану проведення усіх заходів державного контролю було призупинено. Проте, протягом цього періоду НКРЕКП були зафіксовані численні зловживання суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері електроенергетики та на ринку природного газу", – йдеться у повідомленні.

Зловживання стосувались як маніпуляцій на ринку електроенергії, недотримання правила балансування, правила функціонування ринку допоміжних послуг, порядку проведення розрахунків на ринку, недотримання гарантованих стандартів якості електричної енергії, порушення правил роздрібного ринку електричної енергії тощо, так і розрахунків за послугу розподілу природного газу, формування об’єму природного газу споживачу та розрахунків за спожитий природний газ.

"Така ситуація на енергоринках є неприпустимою в мирний час, і особливо за умов дії воєнного стану в країні. Отже, відновлення позапланових невиїзних перевірок регулятором сприятиме забезпеченню сталого функціонування сектору енергетики та комунальних послуг, покращить рівень надання життєво необхідних послуг споживачам", – підсумували в Нацкомісії.