"Київхліб" відновив постачання продукції у Харків та Миколаїв

Найбільший в Україні виробник хліба та хлібобулочних виробів "Київхліб" повністю відновив роботу своєї регіональної мережі, поставки виконуються, зокрема, в Харків та Миколаїв.

Про це повідомили у пресслужбі компанії, передає Інтерфакс-Україна.



За її даними, продукція "Київхліба" поставляється у всі торгові точки компанії, що функціонують.



Також відновлено випуск більшої частини асортименту, що випускався підприємством до військового вторгнення РФ до України.



"Звичайно, це не весь асортиментний портфель, який був до війни. Але однозначно більша його частина, майже 100 найменувань. Зосередилися на найпопулярніших позиціях", – зазначив заступник директора комерційного департаменту "Київхліба" Віктор Чуйко.



Крім того, з початком війни підприємство безкоштовно роздало вже понад тисячу тонн хліба киянам і жителям області, загонам територіальної оборони та бійцям ЗСУ. Окрім того, зараз можна отримати хліб від компанії безкоштовно через мережу "Укрпошти".



"Головне наше завдання сьогодні – оперативно реагувати на потреби населення та постачати продукцію. Щодня змінюється ситуація, відновлюють роботу торгові точки на деокупованих територіях, і ми намагаємося в режимі реального часу налагоджувати постачання своєї продукції", – наголосив Чуйко.



Компанія створена у 1996 році шляхом перетворення держпідприємства "Київхлібпром". До його складу входять дев'ять виробничих майданчиків у столиці та Київській області. Їхня потужність дозволяє щодня виробляти понад 400 тонн хліба, 30 тонн хлібобулочних виробів та 10 тонн кондитерських виробів.



Асортименти продукції налічують близько 250 найменувань, вони реалізуються під ТМ "Київхліб".