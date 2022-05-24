Євросоюз скасував мита на всі товари з України

Рада Європейського Союзу затвердила рішення про тимчасову лібералізацію торгівлі та інші торговельні преференції щодо певних українських товарів.

Як повідомляється у пресрелізі на сайті Ради ЄС, відповідне рішення було ухвалено сьогодні, воно набуде чинності наступного дня після публікації в Офіційному журналі Європейського Союзу.

"Це означає, що протягом одного року ввізне мито на весь український експорт до Європейського Союзу не сплачуватиметься. Завдяки цим заходам ЄС зможе суттєво підтримати економіку України", – зазначається у повідомленні.

Сьогоднішнє рішення буде діяти протягом одного року та призупинить, зокрема:

дію всіх тарифів згідно з Розділом IV Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, які ще не були лібералізовані. Зокрема, призупинення чинних мит та квот поширюється промислову продукцію, фрукти та овочі, а також сільськогосподарську продукцію та перероблену сільськогосподарську продукцію;

застосування антидемпінгових мит на імпорт з України;

застосування загальних правил щодо імпорту походженням з України.

Як повідомлялося, 27 квітня Європейська комісія запропонувала призупинити на рік дію всіх імпортних мит на весь український експорт до Європейського Союзу. 19 травня цю пропозицію підтримав Європейський парламент.

Раніше Велика Британія достроково скасувала мита на товари з України, про аналогічне рішення також заявив уряд Канади.