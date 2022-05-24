Світове виробництво сталі впало у квітні на 5%, – WSA

Виробництво сталі у 64 країнах світу, що надають дані у Світову асоціацію сталі (World Steel Association), у квітні 2022 року скоротилося на 5,1% порівняно з аналогічним періодом 2021 року, до 162,7 млн тонн.

Про це йдеться у повідомленні асоціації, передає Інтерфакс-Україна.

Раніше в організації повідомляли, що світове споживання сталі у 2022 році зросте на 0,4% порівняно з попереднім роком (після збільшення на 2,7% у 2021 році) – до 1,84 млрд тонн, однак повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну та його наслідки матиме довгострокові наслідки для світової сталеливарної промисловості.

У свою чергу об'єднання підприємств "Укрметалургпром" припиняє участь у всіх органах Світової асоціації виробників сталі Worldsteel, доки російські асоціації та компанії продовжують брати участь у діяльності організації.

Також повідомлялося, що США тимчасово призупиняють дію 232 мит на українську сталь строком на один рік.