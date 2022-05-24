Харківське метро скоротило інтервали між поїздами до 10-15 хвилин
Харківський метрополітен, який відновив перевезення пасажирів уранці 24 травня після трьох місяців простою, скоротив інтервали руху між поїздами.
Про це йдеться в повідомленні Харківського метрополітену.
"На виконання доручення Харківського міського голови Ігоря Терехова з 15:00 24 травня інтервали руху поїздів по Холодногірсько-заводській лінії метрополітену будуть складати 10 хвилин", – сказано в повідомленні.
З 25 травня на лініях Харківського метрополітену будуть встановлені наступні інтервали:
- Холодногірсько-заводська лінія – до 10 хвилин;
- Салтівська лінія – 15 хвилин;
- Олексіївська лінія – 15 хвилин.
Раніше повідомлялося, що Харківський метрополітен відновив перевезення пасажирів 24 травня.
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