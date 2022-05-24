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Харківське метро скоротило інтервали між поїздами до 10-15 хвилин

метро,харків

Харківський метрополітен, який відновив перевезення пасажирів уранці 24 травня після трьох місяців простою, скоротив інтервали руху між поїздами.

Про це йдеться в повідомленні Харківського метрополітену.

"На виконання доручення Харківського міського голови Ігоря Терехова з 15:00 24 травня інтервали руху поїздів по Холодногірсько-заводській лінії метрополітену будуть складати 10 хвилин", – сказано в повідомленні.

З 25 травня на лініях Харківського метрополітену будуть встановлені наступні інтервали:

  • Холодногірсько-заводська лінія – до 10 хвилин;
  • Салтівська лінія – 15 хвилин;
  • Олексіївська лінія – 15 хвилин.

Раніше повідомлялося, що Харківський метрополітен відновив перевезення пасажирів 24 травня.

Автор: 

Метрополітен (611) Харків (729)


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