Харківське метро скоротило інтервали між поїздами до 10-15 хвилин

Харківський метрополітен, який відновив перевезення пасажирів уранці 24 травня після трьох місяців простою, скоротив інтервали руху між поїздами.

Про це йдеться в повідомленні Харківського метрополітену.

"На виконання доручення Харківського міського голови Ігоря Терехова з 15:00 24 травня інтервали руху поїздів по Холодногірсько-заводській лінії метрополітену будуть складати 10 хвилин", – сказано в повідомленні.

З 25 травня на лініях Харківського метрополітену будуть встановлені наступні інтервали:

Холодногірсько-заводська лінія – до 10 хвилин;

Салтівська лінія – 15 хвилин;

Олексіївська лінія – 15 хвилин.

Раніше повідомлялося, що Харківський метрополітен відновив перевезення пасажирів 24 травня.