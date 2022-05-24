Канцлер Німеччини підтвердив плани відмовитися від імпорту вугілля з Росії

Німеччина планує відмовитися від імпорту російського вугілля до осені, це стане можливим за рахунок інших постачальників, зокрема ПАР.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає Інтерфакс-Україна.

"Це те, що є цілком реальним", – сказав Шольц.

Раніше повідомлялося, що експорт вугілля з Росії після запровадження санкцій впав на понад 20%.

Як повідомлялося, Євросоюз 8 квітня ухвалив п'ятий пакет економічних санкцій проти Росії з кінця лютого. У тому числі він передбачає відмову від російського вугілля до серпня. Водночас Велика Британія та Польща вже заборонили імпорт вугілля з РФ.

Щорічний обсяг експорту вугілля в ЄС останнім часом становив 8 млрд євро.

За офіційними даними, у 2021 році видобуток вугілля в Росії склав близько 440 млн тонн. При цьому за кордон, за даними Міненерго, відправлено 227 млн тонн, що на 7% більше, ніж у 2020 році. Країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону імпортували з Росії 129 млн тонн вугільної продукції.