США конфіскували іранську нафту з російського танкера у Греції

Міністерство юстиції США конфіскувало в Греції іранську нафту, що перевозилася російським танкером.

Як повідомила грецька влада, танкер Lana 2003 року, який ходить під російським прапором, був затриманий 15 квітня поблизу острова Карістос за звинуваченням у порушенні антиросійських санкцій. Проте згодом з'ясувалося, що структура, якій належить танкер, не підпала під санкції Євросоюзу, передає Інтерфакс-Україна.

Lana, колишня назва якого Pegas, належала "Промсвязьбанку" й була зареєстрована на дочірню компанію банку PSB Leasing, згідно з даними Lloyd's List Intelligence. Однак у березні реєстрація танкера змінилася на "Трансморфлот", власником став громадянин Росії Джамалдін Пашаєв, який є засновником ТОВ "Трансморфлот".

Антимонопольне відомство Греції розпорядилося відпустити судно через відсутність законних підстав для його затримання. Проте суд в Афінах ухвалив, що вантаж, який перевозиться на танкері, може бути конфіскований.

"Конфіскація проводиться на запит американської сторони, оскільки вантаж належить країні, яка перебуває під санкціями. Нафта буде перелита на інший танкер, який перевезе її до США", – йдеться в повідомленні грецької влади.

Як повідомляє Lloyd's List, міністерство юстиції США найняло танкер Ice Energy, який належить грецькій Dynacom, для перевезення конфіскованої нафти.

Раніше повідомлялося, що танкери з російською нафтою продовжують заходити в європейські порти на тлі спроб Євросоюзу обмежити можливості РФ з експорту цього енергоресурсу.