"Укрзалізниця" прискорює поїзд Київ-Варшава на 2 години

"Укрзалізниця" прискорює поїзд №67/68 Київ-Варшава на дві години.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Так, з 11 червня поїзд відправлятиметься з Києва о 18:23 замість 19:13, і прибуватиме до Варшави об 11:33 замість 14:12.

Зворотно, з Варшави, поїзд відправлятиметься о 17:49 і прибуватиме до Києва о 13:12.

Квитки доступні на Booking.uz.gov.ua, пошук по станції Варшава Всходня.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив про домовленість із Польщею про двосторонню угоду, яка має спростити перетин кордону між країнами.