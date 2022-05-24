Шмигаль анонсував поетапне будівництво євроколії в Україні

Для того, щоб з’єднати українську залізницю з європейською, Україна розпочне поетапне будівництво європейської колії.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час засідання Кабміну у вівторок, 24 травня, повідомляє пресслужба уряду.

Шмигаль уточнив, що спочатку євроколія має сполучити великі вузли та великі міста, а далі поступово розшириться по всій країні.

Він також повідомив про плани відкрити два нових пункти пропуску на західному кордоні.

"Перед Мінінфраструктури, Держприкордонслужбою та митницею стоїть завдання у найближчі півроку створити пункти пропуску там, де вже є підведені автомобільні дороги або там, де можна оперативно такі дороги підвести", – сказав Шмигаль.

Читайте також: Україна внаслідок війни втратила 23% залізничної мережі

Прем’єр-міністр запевнив, що найближчим часом Україна планує приєднатися до Конвенції про процедуру спільного транзиту, або так званого "митного безвізу".

"Цей документ – основа для переміщення товарів між країнами-членами ЄС. Ми вже застосовуємо відповідну комп’ютеризовану систему NCTS, і технічно готові приєднатися до Конвенції. Таке приєднання дозволить значно прискорити проходження митниці та пришвидшити потік товарів. Це краща якість митниці та нові можливості для українського бізнесу", – пояснив очільник уряду.

Шмигаль додав, що Україна також готується підписати з Європейським Союзом Угоду про лібералізацію автомобільних вантажних перевезень. За його словами, Єврокомісія вже рекомендувала країнам-членам ухвалити таке рішення.

Крім того, прем’єр-міністр зауважив, що Україна невдовзі планує досягти результату в приєднанні до роумінгового простору ЄС та до єдиної зони платежів у європейській валюті SEPA. Зокрема, приєднання України до Єдиної зони платежів, за словами Шмигаля, може відбутися вже влітку і дасть змогу робити перекази у євро без жодних комісій.