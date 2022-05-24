Україна отримала $100 мільйонів від Японії

Україна отримала 13 млрд єн ($100 млн) у межах кредитної угоди , яку нещодавно підписали міністр фінансів України Сергій Марченко та президент Японського агентства міжнародного співробітництва "Джайка" (JICA) Акіхіко Танака. Угода є першою частиною узгодженої фінансової допомоги між Україною та Японією.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Кредит надано на пільгових умовах: термін погашення кредиту – 30 років, у тому числі, пільговий період – 10 років; процентна ставка – 1% річних.

Кошти будуть спрямовані на фінансування державного бюджету для найкращих видатків, зокрема, на підтримку найбільш незаможного населення України, зокрема, на забезпечення перших соціальних і гуманітарних видатків, а також на охорону здоров’я.

Раніше повідомлялося, що Японія надасть Україні додатково $300 млн фінансової допомоги.

28 квітня було підписано угоду у формі обміну нотами між Урядом України та Урядом Японії щодо залучення кредиту JICA з метою реалізації спільного з МБРР системного проєкту "Друга позика на політику розвитку у сфері економічного відновлення".