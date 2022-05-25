Moody's знизило довгострокові рейтинги 7 українських банків

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service знизило довгострокові рейтинги ризику контрагента "Приватбанку", "Ощадбанку", "Укрексімбанку", "ТАСкомбанку", "Райффайзен Банку" (усі – Київ), банку "Восток" (Дніпро) та банку "Південний" із "Caа1" до "Caa2" за новою методологією.

Згідно зі звітом, оприлюдненим на сайті агентства, зниження обумовлено зниженням суверенного рейтингу України до Caa3 з Caa2 з негативним прогнозом, передає Інтерфакс-Україна.

Вказується, що негативний прогноз відображає високий рівень невизначеності щодо еволюції військового вторгнення та його кредитних наслідків, таких як посилення проблем з ліквідністю в банківській системі та її операційному середовищі.

Раніше в агентстві зазначали, що фіскальна стійкість України зіткнеться з ризиками у середньостроковій перспективі через ВВП-варранти, випущені в рамках реструктуризації боргу у 2015 році. За дотримання низки умов Україна має платити 15% від виробленої нею додаткової економічної продукції, якщо зростання реального ВВП перевищує 3%, і 40%, якщо зростання реального ВВП перевищує 4%. Зокрема, сильне зростання, викликане відновленням, у 2024 році може спричинити великі виплати за інструментами з 2026 року, коли більше не застосовуватиметься межа виплат у розмірі 1% ВВП.