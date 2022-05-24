Холдинг Новинського повідомив про втрату половини бізнесу через війну

"Смарт-Холдинг" нардепа Вадима Новинського оцінює сумарне падіння виробництва у металургії, агро- та видобутку газу у понад 50%.

Про це генеральна директорка "Смарт-Холдингу" Юлія Кір'янова заявила вона під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Щодо всього портфеля (бізнесів "Смарт-Холдингу") ми бачимо зниження більше ніж на 50%. Проте є і хороша новина – ми живі", – сказала очільниця холдингу.

Вона уточнила, що у 2021 році гірничо-металургійний комплекс виробив 23,5 млн тонн сталевої продукції та залізної руди, 80% якої було експортовано, а тепер виробництво впало до близько 8 млн, 6 млн з яких буде експортовано.

Гендиректорка "Смарт-Холдингу" нагадала, що компанія володіє часткою в "Метінвесті", основним власником якого є Рінат Ахметов. На два меткомбінати "Метінвеста" у Маріуполі ("Азовсталь" та ММК ім. Ілліча) припадало 53% виробництва сталі, але тепер вони зруйновані.

За її словами, у виробництві залізної руди проблема полягає у блокуванні експортних каналів, тому "Метінвест" не нарощує видобуток, щоб мати можливість експортувати те, що видобуває.

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Щодо агросектора Кір'янова спрогнозувала, що виробництво основних українських експортних культур – кукурудзи та пшениці – може скоротитися відповідно на 54% та 35%. Вона додала, що агрохолдинг HarvEast з активів групи, що входить до десятки найбільших в Україні, втратив через війну 68% орних земель.

Щодо газу вона повідомила про падіння видобутку на 22%, а пізніше додала у спілкуванні з журналістами, що понад 90% родовищ на сході України та 60% запасів перебувають під прямою загрозою авіаударів.

"Тому очікується, що цього року видобуток може знизитися на 17% – до 16 млрд кубометрів", – зазначила гендиректорка "Смарт-Холдингу".

Як повідомлялося, раніше підрозділ Smart Urban Solutions, що об’єднує девелоперський напрямок "Смарт-Холдингу" нардепа Вадима Новинського, заявив про втрату контролю над своїми торговельними центрами, що знаходяться на окупованих територіях та в зоні бойових дій.