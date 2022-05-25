ОАЕ відправили нафту до Європи вперше за два роки, – Bloomberg

Об'єднані Арабські Емірати після дворічної перерви почали постачати рідкісні партії нафти в Європу, де покупці відмовляються від імпорту з Росії після вторгнення країни в Україну.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані відстеження танкерів.



За даними агентства, нафтовий танкер Moscow Spirit, найнятий судноплавним підрозділом TotalEnergies SA, прямує до Роттердама (Нідерланди) з вантажем близько 1 млн барелів еміратської нафти на борту.



Ця ж компанія має нафту ОАЕ на супертанкері, що прямує до Єгипту. Цілком можливо, що вантаж опиниться і в Європі, зазначає видання. Постачання до Єгипту, швидше за все, піде трубопроводом, який перетинає північноафриканську країну, що дозволить відвантажувати його у середземноморському порту Сіді-Керір, пишуть журналісти.



Останні вантажі з ОАЕ до Європи були доставлені у травні 2020 року, коли COVID-19 обрушив ринок нафти.