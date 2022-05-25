Луганська область повністю залишилася без газу, – очільник ОВА

На Луганщині внаслідок обстрілів зупинено роботу останньої вцілілої газорозподільної станції.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Тelegram.

Він зазначив, що станом на вчора на Луганщині із газом залишалися 36 тисяч абонентів у трьох населених пунктах, а залишків блакитного палива в магістральних трубах вистачило би на півтора місяці.

"Тепер газ відсутній повсюди. Через обстріл в районі останньої вцілілої газорозподільної станції акубаротравми зазнав працівник, який здійснював регулювання автоматики. Через ці обстріли з боку російської армії припинила роботу і зазначена ГРС, що призвело до відсутності подачі централізованого газопостачання в зазначених населених пунктах", – написав Гайдай.

Крім того, глава області нагадав, що Луганщина залишається повністю знеструмленою. Також відсутнє і централізоване водопостачання – воду для потреб населення розвозять рятувальники.

Як повідомлялося, 23 травня внаслідок обстрілів російських військ було пошкоджено магістральний газогін та зупинене газопостачання Донецької та Луганської областей. Оператор ГТС заявив, що пошкоджена ділянка газопроводу локалізована, але провести ремонт та відновити транспортування газу неможливо через активні бойові дії.

Оператор ГТС відзначає, що через несанкціоноване втручання в роботу ГТС на окупованій російськими військами території також неможливо задіяти альтернативні варіанти транспортування газу в регіони.

Нагадаємо, 11 травня фахівці Оператора ГТС зафіксували, що окупанти несанкціоновано перекрили крани магістрального газогону "Шебелінка – Новопсков", по якому відбувалось транспортування газу до газопроводів Луганської та Донецької областей. Досі газ в населені пункти на цих територіях постачався за резервною схемою через Луганщину.