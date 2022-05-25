Євросоюз заморозив активи російських олігархів вартістю 10 мільярдів євро, – ЗМІ

Європейський Союз із початку вторгнення РФ в Україну в межах санкцій заморозив активи російських олігархів на майже 10 млрд євро.

Про це повідомляє агенство dpa із посиланням на дані Єврокомісії, передає Spiegel.



Зазначається, що російські мільярдери втратили доступ до розкішних яхт, нерухомості та інших активів на суму майже 10 млрд євро. Ще 8 квітня обсяг заморожених активів становив 6,7 млрд євро. Включно з цими коштами, на той момент загалом ЄС заморозив російських активів на майже 30 млрд євро.

Як раніше повідомляв голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков, країни Європи, Сполучені Штати, Японія та інші партнери України заморозили вже понад $1 трлн активів, що належать РФ, російських олігархам та чиновникам.