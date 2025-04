Китайський технологічний гігант Huawei припинив постачати обладнання в Росію, – ЗМІ

Китайський виробник телекомунікаційного обладнання Huawei, на відміну від західних конкурентів Nokia та Ericsson, прямо не заявила про припинення постачання продукції в Росію, але перестала виходити на зв'язок зі своїми клієнтами в цій країні.

Як пише російське видання "Коммерсант" з посиланням на власні джерела, цей факт найбільше хвилює владу РФ та місцевих операторів зв’язку.

Джерело видання в російському уряді розповіло, що в середині травня в Мінцифри РФ пройшла нарада з представниками "Мегафона", МТС, "Ростелекому", "Вимпелкому" та Tele2, присвячена проблемам у роботі із закордонними постачальниками обладнання.

"Найгірша ситуація склалася з Huawei: компанія не виходить на зв'язок і однозначно не говорить, пішла з ринку чи ні, хоча продаж обладнання зупинила", – уточнив співрозмовник.

Один з учасників зустрічі підтвердив, що її учасники обговорювали можливість подання позовів до вендорів, які не виконали зобов'язання за контрактами.

Як повідомлялося, найбільші західні виробники телекомунікаційного обладнання Nokia та Ericsson після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну офіційно оголосили про припинення постачання до Росії. При цьому Nokia пообіцяла продовжити підтримку вже встановленого обладнання. Водночас у Huawei досі не робили офіційних заяв щодо продовження чи припинення співпраці з російськими клієнтами.

Раніше видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела повідомляло, що ще декілька великих китайських технологічних компаній припинили постачання своєї продукції в РФ, не оголошуючи про це публічно. За даними видання, серед них – постачальник комп’ютерної техніки Lenovo Group Ltd. та виробник смартфонів та електроніки Xiaomi Corp. Публічно про припинення роботи в РФ і Україні оголосив лише великий китайський дронів SZ DJI Technology Co.

WSJ відзначає, що, на відміну від західних компаній, китайський бізнес схильний не робити офіційних заяв про свою позицію щодо війни РФ проти України через офіційну позицію Пекіна, який критикує запровадження санкцій проти РФ, хоча і наполягає на необхідності мирного врегулювання конфлікту.