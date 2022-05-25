Єврокомісія запропонувала запровадити покарання за порушення санкцій (оновлено)

Єврокомісія 25 травня внесла пропозицію, згідно з якою порушення санкційного режиму слід вважати злочином на рівні ЄС.

Про це йдеться в комюніке Єврокомісії, передає Інтерфакс-Україна.

"Єврокомісія пропонує додати до переліку злочинів на рівні ЄС порушення обмежувальних заходів. Це дозволить визначити базові стандарти щодо визначення факту скоєння злочинів, так і покарань за них у всьому Євросоюзі", – сказано в повідомленні.

Пропозиція, як вважають у Брюсселі, дозволять створити загальноєвропейські правила, "завдяки яким стане простіше розслідувати, висувати звинувачення та карати за порушення санкцій, причому – у всіх країнах ЄС".

Представляючи ініціативу на пресконференції у Брюсселі, єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс відкинув припущення, що багато держав-членів висловлюють сумніви щодо запропонованого заходу.

"Сумніви стосуються можливості діяти прямо зараз без рішення на європейському рівні. Ми хочемо розширити перелік єврозлочинів таким чином, щоб цей список по можливості включав порушення санкцій. Потім буде запропоновано директиву... У чому можна бути впевненими: підтримка (пропозиції Єврокомісії, – ред.) буде повною,... держави-члени повинні діяти швидко", – сказав єврокомісар.

"Це рішення має бути прийняте 27 державами-членами одноголосно... Тобто для розширення списку злочинів слід пройти через Раду ЄС, і для цього потрібна одностайність ради. Потім знадобиться кваліфікована більшість у (Європейському) парламенті. Другою фазою буде пропозиція і прийняття директиви (про порушення санкцій). Її застосування здійснюватиметься у всіх державах-членах через національні законодавства. Але рішення про розширення переліку єврозлочинів має бути одноголосно прийнято радою", – пояснив Рейндерс у відповідь на уточнююче питання.

Тепер цю пропозицію мають розглянути країни-члени ЄС.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський закликав світову спільноту до запровадження ембарго на російську нафту, блокування всіх російських банків та ІТ-сектору.