Єврокомісія пропонує розширити можливості для конфіскації активів російських олігархів

Європейська Комісія представила пропозиції, спрямовані на посилення правил виконання державами-членами санкцій, застосованих до активів осіб, відповідальних за війну Росії проти України, з подальшою можливістю їхньої конфіскації.

Про відповідне рішення, яке було ухвалено 25 травня в Брюсселі в рамках засідання Європейської комісії, повідомив європейський комісар Дідьє Рейндерс, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми продовжуємо нашу роботу в рамках існуючих інструментів ЄС, щоб продовжити організувати процеси щодо різних елементів, що стосуються війни в Україні, та намагаємось посилити існуючі інструменти, які ми маємо. Сьогодні ми пропонуємо Раді розширити список так званих єврозлочинів, які є особливо серйозними і для яких потрібен спільний підхід. Мета проста – спростити та покращити виконання державами-членами обмежувальних заходів, вжитих ЄС у якості реакції на необґрунтоване захоплення України Росією. Ми хочемо створити ситуацію, в якій порушення санкцій буде криміналізоване у всій Європі", – пояснив Рейндерс.

За словами Рейндерса, на території ЄС вже заморожено активів на майже 10 млрд євро, включно з яхтами, літаками, нерухомістю, творами мистецтва і т.п.

Сьогодні, за його словами, пропонується три елементи. Перше – Єврокомісія пропонує додати порушення обмежувальних заходів до списку злочинів ЄС статті 83(1) Договору про функціонування ЄС. Ця пропозиція ЄК дозволить встановити в ЄС загальний базовий стандарт щодо кримінальних злочинів та покарань.

У Єврокомісії уточнили, що ці пропозиції спрямовані на те, щоб активи фізичних та юридичних осіб, які порушують обмежувальні заходи, "можли бути ефективно конфісковані в майбутньому". Зокрема, запропоноване визначення обходу санкцій включає "участь або дії, спрямовані на прямий або опосередкований обхід обмежувальних заходів, у тому числі шляхом приховування активів, нездатність заморозити кошти, що належать, утримуються або контролюються зазначеною особою/організацією, займатися торгівлею, наприклад, імпортувати або експортувати товари, куди поширюються торгові заборони".

Єврокомісія також пропонує Директиви про повернення та конфіскацію активів.

"Основна мета полягає в тому, щоб гарантувати позбавлення злочинців їх добутих нечесним шляхом доходів та обмеживши їхню здатність вчиняти нові злочини. Пропоновані правила також застосовуватимуться до порушення обмежувальних заходів, забезпечуючи ефективне відстеження, заморожування, управління та конфіскацію доходів, отриманих внаслідок порушення обмежувальних заходів", – пояснили в ЄК.

Крім того, пропозиції Єврокомісії вдосконалять правила повернення активів ЄС шляхом розширення повноважень офісів щодо повернення активів для швидкого відстеження та ідентифікації активів фізичних та юридичних осіб, на які поширюються обмежувальні заходи ЄС.

"Ці повноваження поширюватимуться і на кримінальні активи, зокрема шляхом екстреного заморожування майна, коли існує ризик зникнення активів", – йдеться у прес-релізі.

Також не виключається розширення можливостей конфіскації активів за "ширше коло злочинів, включаючи порушення обмежувальних заходів ЄС після прийняття пропозиції Комісії про розширення списку злочинів ЄС". Водночас, щоб гарантувати, що заморожене майно не знеціниться, у всіх державах-членах ЄС пропонується створити офіси з управління активами, що дозволить продавати заморожені активи, які можуть легко знецінитися або вимагають великих витрат на обслуговування.