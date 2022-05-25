Джоан Роулінг виклала у вільний доступ книги про Гаррі Поттера українською

Британська письменниця Джоан Роулінг виклала у вільний онлайн-доступ безкоштовні цифрові книги про Гаррі Поттера українською мовою.

Про це йдеться в повідомленні видавництва Pottermore Publishing.

"Коли почалося вторгнення в Україну, наша команда була шокована тим, який вплив це має на безліч людей. Нам, як і всім іншим, хотілося надати хоча б якусь допомогу. Тому ми намагаємося надати безкоштовний доступ до електронних книг про Гаррі Поттера всім, хто постраждав від конфлікту", – сказано в повідомленні.

У компанії зазначили, що раніше не публікували цифрові видання українською мовою, тому виникли деякі труднощі.

"Проте завдяки винахідливості наших команд, а також доброзичливості та підтримці українського видавництва A-ba-ba-ha-la-ma-ha, нам вдалось зробити ці історії безкоштовними для україномовних користувачів. Книги доступні з більшості пристроїв, підключених до інтернету, на цьому вебсайті. Наразі ми почали завантажувати тексти книг, які можна прочитати тут. Ми будемо співпрацювати з благодійною організацією Джоан Роулінг Lumos та з іншими організаціями, щоб розповсюдити інформацію про таку можливість", – казано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що книги із серії романів про Гаррі Поттера авторства письменниці Джоан Роулінг стали недоступні для покупки в каталогах російських сервісів MyBook та "ЛітРес" на вимогу правовласника.