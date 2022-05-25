Видобуток нафти на Росії впав за місяць на 12%, – росЗМІ

Видобуток нафти з урахуванням газового конденсату в Росії у квітні знизився порівняно з березнем на 12,1% і склав 41,12 млн тонн.

Порівняно з квітнем 2021 року видобуток впав на 4,4%, повідомляє російський Інтерфакс з посиланням на джерело, знайоме із закритою статистикою.

В тому числі нафти без газового конденсату у квітні в Росії видобуто 37,9 млн тонн, що на 12,1% менше, ніж у березні та на 4,8% менше, ніж у квітні 2021 року.

Таким чином, середньодобовий видобуток нафти Росією у квітні склав 1262,47 тис. тонн, або 9,12 млн барелів на добу з коефіцієнтом барелізації 7,22.

Дозволений рівень видобутку нафти в рамках угоди ОПЕК+ (конденсат в угоді не враховується) для РФ у квітні – 10,43 млн барелів на добу, тобто відставання становить майже 1,32 млн б/д.

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Як повідомлялося, за прогнозами російського уряду видобуток нафти в РФ у 2022 році впаде на 17%, що може стати найбільшим зменшенням видобутку з 1990-х років.

Зазначимо, що раніше підконтрольне Міненерго РФ "Центральне диспетчерське управління паливо-енергетичного комплексу" (ЦДУ ПЕК)припинило публікувати статистику про видобуток та експорт нафти на невизначений термін.

Це трапилося після того, як з’явилися перші повідомлення про падіння видобутку нафти в РФ внаслідок запроваджених санкцій. Зокрема, Росія за підсумками березня знизила середньодобовий видобуток нафти на 0,3% – до 1,506 млн тонн, хоча у першій половині місяця видобуток зростав до 1,517 млн тонн.