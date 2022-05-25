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ЄБРР планує профінансувати проєкти в Україні на $1 мільярд

ебрр

Європейський банк реконструкції та розвитку має намір інвестувати $1 млрд у 2022 році та готовий профінансувати НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомила президентка банку Оділь Рено-Бассо в ході дискусії в Українському домі в Давосі у рамках Всесвітнього економічного форуму, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми маємо намір продовжити інвестувати $1 млрд цього року, і ми зосереджені на підтримці ключової інфраструктури, такої як мережа електропостачання ("Укренерго"), ми резервуємо кредитну лінію "Нафтогазу" для підтримки їхнього оборотного капіталу та ліквідності", – сказала Рено-Бассо.

За її словами, ЄБРР має намір запропонувати інвестиційний план щодо підтримки зазначених компаній та приватного сектору в цілому, надати кредитні лінії для агробізнесу та фармацевтики і не тільки.

"Ми також плануємо працювати з муніципалітетами, щоб допомогти внутрішньо переміщеним особам", – зауважила Рено-Бассо.

Раніше повідомлялося, що Європейський банк реконструкції та розвитку надасть НАК "Нафтогаз України" кредит у розмірі 300 млн євро для закупівлі газу.

Автор: 

ЄБРР (771) інвестиції (1530) Нафтогаз (3310)


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