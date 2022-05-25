Кличко анонсував підготовку плану відновлення Києва після війни

Київ матиме план відновлення "на день після війни".

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко за підсумками переговорів на Всесвітньому економічному форумі, передає Інтерфакс-Україна.

"Всі наголошують на тому, що ми повинні підготувати "план на день після війни": де і що ми плануємо зробити", – сказав Кличко.

За словами Кличка, окремі проєкти щодо відновлення інфраструктури, логістики та будівництва низки об'єктів заплановано навіть на воєнний час.

Водночас мер повідомив, що через проблеми з виконанням державного бюджету столиця має труднощі в доступі до власних коштів у Держказначействі.

"У нас гроші міста перебувають у Казначействі, а в Казначействі грошей немає. Тобто віртуально у нас гроші є, а реально – ні", – описав він ситуацію.

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Кличко також назвав можливою ситуацію, що за таких умов Київ за прикладом уряду також звернеться до випуску військових облігацій.

У середині травня мер оцінював орієнтовну вартість відновлення всіх пошкоджених у місті будівель на суму понад 70 млн євро.