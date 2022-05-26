Євросоюз заморозив активи Банку Росії на 23 мільярди євро

Країни Європейського Союзу заморозили близько 23 млрд євро ($24,5 млрд) активів російського Центробанку. Водночас це менше, ніж очікувалося.

Про це заявив комісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерс, передає Reuters.



Раніше Росія публічно заявила, що санкції Заходу призвели до заморожування близько $300 млрд активів її Центробанку в усьому світі.



Із цих заморожених активів лише менше однієї десятої знаходиться в ЄС, згідно з інформацією, яку Європейська комісія зібрала від 27 урядів ЄС, повідомив Рейндерс.



За його словами, з початку війни в Україні в лютому в ЄС було заморожено близько 23 млрд євро, і ця цифра менша за $100 млрд, заморожених США.



Крім того, країни ЄС також заморозили близько 10 млрд євро матеріальних активів, таких як яхти та вілли, пов’язані з олігархами та чиновниками, що мають зв’язки з Кремлем.



Водночас, як зазначає видання, єврокомісар не пояснив, чому третя за величиною економіка світу, очевидно, залучила так мало активів від російського центрального банку. Він також відмовився вказати, чи всі уряди ЄС повідомляли про заморожування активів.



Зазначається, що багато урядів ЄС традиційно були обережними у повному виконанні санкцій ЄС, і деякі з них відмовилися публічно говорити про те, чи вони заморозили російські активи.