Компанія Starlink Ukraine отримала ліцензію оператора, – Мінцифри

Компанія Starlink Ukraine ("Старлінк Юкрейн") отримала ліцензію оператора. Її внесли до Реєстру постачальників електронних комунікацій.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Щойно компанію внесли до Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг за номером 1. Представництво компанії SpaceX вже скоро почне активну роботу в Україні", – зазначив він.

Раніше повідомлялося, що Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та послуг поштового зв'язку, за ініціативи Держспецзв'язку ухвалила рішення дозволити на період воєнного стану використовувати супутникові термінали Starlink усім охочим.

Нагадаємо, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало уряду України 5000 терміналів Starlink завдяки партнерству з компанією SpaceX, які здатні забезпечити безперебійну передачу даних з будь-якої точки України.

Крім того, глобальна супутникова система для доступу до інтернету Starlink розпочала роботу на відкриттям представництва в Україні.