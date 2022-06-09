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Міністр фінансів закликав Раду повернути довоєнні податки

марченко,сергій

Міністр фінансів Сергій Марченко наполягає на необхідності повернення довоєнного рівня податків.

Про це він сказав на засіданні податкового комітету Верховної Ради в четвер, передає Liga.net.

За словами міністра, ситуація з надходженнями до бюджету в травні була кращою, ніж очікував Мінфін. Але попри це, вони покривають лише третину державних видатків.

Фактичні видатки за травень становили 250 млрд грн, половина з яких – на війну. Також держава фінансує соціальні витрати й зарплати – і все.

"Наші внутрішні ресурси щодо оптимізації видатків практично вичерпані. Єдиний спосіб – відновлення економіки, відновлення сплати податків. Податки мають сплачувати всі. Не йдеться про збільшення податків чи якісь жорсткі умови їхньої сплати, мова йде про те, що бізнес має розділити справедливу вартість війни разом із державою", – сказав Марченко.

Він попросив Верховну Раду в майбутньому утриматися від рішень щодо зменшення податків і "повернути податковий і митний режим, який діяв 23 лютого".

Як повідомлялося, Міністерство фінансів планує у червні залучити $4,8 млрд позик та грантів від міжнародних партнерів, у липні – ще близько $4 млрд. Загалом до кінця 2022 року Україна має намір залучити додатково $20 млрд.

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Джерело:  Liga.net
Мінфін (2925) податки (2413)


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А чом би й прогресивне оподаткування доходів не повернути?
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09.06.2022 15:24 Відповісти
А 450 придурків Верховної Зради не хочуть трішки поділитись своїми статками? Трішки порізати з/п держапарату, який у нас роздутий наче ми в росії а не в Україні живемо?
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09.06.2022 16:56 Відповісти
так щоб точно добити економіку
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09.06.2022 17:54 Відповісти
Эффект будет обратный все уйдут на черный рынок труда как это было в 90е, никто ни будет платить 50% налогов с белой зарплаты, когда с каждым днем зарплата обесценивается и растут цены, и где нянечка со своими 100 долларами должна платить 50% с них и миллионер со своего миллиона - хотя второму проще - он можно вывести в оффшор и заплатить 9% с миллиона как это делает наш президент чтоб не платить 50% как это делает его граждане которых он призывает работать в белую.
К сожалению государство даже 30% не соберет в ближайшем будущем, а загнав всех на черный рынок отношений будет тяжело всех опять вывести от туда, тем более в войну.
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09.06.2022 21:59 Відповісти
Ащо ми хочемо закінчував податкову академію яку з податковим кодексом, списаним з росії створював азіров.
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09.06.2022 23:09 Відповісти
прогрессивний налог вводи мiнiстр от там грошей вдосталь для всiх.
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10.06.2022 04:17 Відповісти
Обязательно верните налоги на "Азовсталь", завод Ильича, завод "Азот", можете ещё шахту Засядко в Донецке обложить налогами... Ну дебил, что с него возьмёшь!
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10.06.2022 08:46 Відповісти
А мне налоги за март и апрель тоже платить? Я ни копейки не заработал , на блок посту простоял , орки рядом 10 км были , мы нашей арте помогали ракеты грузить ,помощи от государства ни копейки ни когда не брал и сейчас не брал. В Мае немного заработал , но все равно мало . Не очень сейчас заработаешь , все дорогое , а доходы упали существенно . Думаешь как выжить и оплатить коммуналку за 3-4 месяца! Госслужащим , в том числе и нашему преЗеденту зарплаты США платят , они выделили нам в госсектор и на пенсии деньги , а мы выживаем как можем.Налоги платить надо , но не с с тех доходов , что не позволяют выжить! Кто это из зеленых заявлял в прошлом году что 5 тыс достаточно для выживания , так я бы эти 5 тыс в жопу им засунул , пусть выживают. Сейчас и за 15 тыс прокормить семью очень тяжело , на заправку заехал , на базар , в магазин и соси лапу! А еще коммуналка! Особо не разгонишься.
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10.06.2022 09:42 Відповісти
Виїздний партком кремлівської мафії на території понівеченної України? ...."асвабадітелі" закріпляються...ну і ну....оманські кнурі здають Україну і без акта капітуляції....а нові хазяї тепер почнуть ,може, відбудовати за рахунок Заходу та Штатів те, що самі ж і сплюндрували?Здача України сталася ще в Омані.... і ось її наслідки......шоблойобло імені бєніренигата керує так ,як взагалі нічого не трапилось...все йде по плану кремлівської мафії : якщо не здається український народ.....зайдем з іншого боку...і розвалюють з середини сплюндровану Україну...
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10.06.2022 09:52 Відповісти

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