Міністр фінансів закликав Раду повернути довоєнні податки

Міністр фінансів Сергій Марченко наполягає на необхідності повернення довоєнного рівня податків.

Про це він сказав на засіданні податкового комітету Верховної Ради в четвер, передає Liga.net.

За словами міністра, ситуація з надходженнями до бюджету в травні була кращою, ніж очікував Мінфін. Але попри це, вони покривають лише третину державних видатків.

Фактичні видатки за травень становили 250 млрд грн, половина з яких – на війну. Також держава фінансує соціальні витрати й зарплати – і все.

"Наші внутрішні ресурси щодо оптимізації видатків практично вичерпані. Єдиний спосіб – відновлення економіки, відновлення сплати податків. Податки мають сплачувати всі. Не йдеться про збільшення податків чи якісь жорсткі умови їхньої сплати, мова йде про те, що бізнес має розділити справедливу вартість війни разом із державою", – сказав Марченко.

Він попросив Верховну Раду в майбутньому утриматися від рішень щодо зменшення податків і "повернути податковий і митний режим, який діяв 23 лютого".

Як повідомлялося, Міністерство фінансів планує у червні залучити $4,8 млрд позик та грантів від міжнародних партнерів, у липні – ще близько $4 млрд. Загалом до кінця 2022 року Україна має намір залучити додатково $20 млрд.