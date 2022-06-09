Комітет Ради схвалив скасування пільгового розмитнення автомобілів

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив урядовий законопроєкт, який передбачає повернення оподаткування імпорту, а також скасування пільг при ввезенні автомобілів.

Про це народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

"Щодо імпортних товарів (не авто) – повертається мито та ПДВ. Про що просив бізнес. До нього ж прив’язано скасування критичного імпорту. Для всіх авто (окрім тих, що йдуть на потреби ЗСУ) – скасовується пільга з ПДВ та мита, акцизу з 1 липня", – написав Железняк.

Він додав, що паралельно Кабмін обіцяє розробити новий закон про спрощене розмитнення авто через "Дію".

За словами Железняка, Комітет також вніс у законопроєкт норму, яка надає Кабміну повноваження встановлювати пільгові мита на іноземних товари з країн, які прийняли аналогічне рішення щодо товарів українського експорту.

Депутат додав, що Комітет рекомендував прийняти законопроєкт за основу та в цілому. Очікується, що його розгляд у сесійній залі парламенту відбудеться наступного тижня.

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Як повідомлялося, Кабінет міністрів вже вніс до Верховної Ради законопроєкт про повернення всіх мит та ПДВ на імпортні товари, а також скасування пільг при розмитненні автомобілів з 1 липня.

Нагадаємо, 6 квітня набув чинності закон із поправками до Податкового кодексу України №2142-IX (у Раді проходив як №7190) про пільговий імпорт у період війни. Відповідно до нього, імпорт товарів в Україну звільнено від ввізного мита та ПДВ для платників єдиного податку першої-третьої групи, які сплачують податок за ставкою 2% від обороту, а також встановлено спрощену форму розмитнення. Депутати також повністю звільнили від оподаткування імпорт транспортних засобів громадянами та суб'єктами спрощеної системи.