Комітет Ради схвалив скасування пільгового розмитнення автомобілів
Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив урядовий законопроєкт, який передбачає повернення оподаткування імпорту, а також скасування пільг при ввезенні автомобілів.
Про це народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.
"Щодо імпортних товарів (не авто) – повертається мито та ПДВ. Про що просив бізнес. До нього ж прив’язано скасування критичного імпорту. Для всіх авто (окрім тих, що йдуть на потреби ЗСУ) – скасовується пільга з ПДВ та мита, акцизу з 1 липня", – написав Железняк.
Він додав, що паралельно Кабмін обіцяє розробити новий закон про спрощене розмитнення авто через "Дію".
За словами Железняка, Комітет також вніс у законопроєкт норму, яка надає Кабміну повноваження встановлювати пільгові мита на іноземних товари з країн, які прийняли аналогічне рішення щодо товарів українського експорту.
Депутат додав, що Комітет рекомендував прийняти законопроєкт за основу та в цілому. Очікується, що його розгляд у сесійній залі парламенту відбудеться наступного тижня.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів вже вніс до Верховної Ради законопроєкт про повернення всіх мит та ПДВ на імпортні товари, а також скасування пільг при розмитненні автомобілів з 1 липня.
Нагадаємо, 6 квітня набув чинності закон із поправками до Податкового кодексу України №2142-IX (у Раді проходив як №7190) про пільговий імпорт у період війни. Відповідно до нього, імпорт товарів в Україну звільнено від ввізного мита та ПДВ для платників єдиного податку першої-третьої групи, які сплачують податок за ставкою 2% від обороту, а також встановлено спрощену форму розмитнення. Депутати також повністю звільнили від оподаткування імпорт транспортних засобів громадянами та суб'єктами спрощеної системи.
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лучше чтоб граждане не смогли купить дешевый автомобиль во время войны, и чтоб потом не жалеть его опять бросить в критической ситуации т.к. он будет понимать купит еще одну по дешевке, лучше пусть граждане набиваются в автобусы и поезда ракетам путина это лучшая мишень, и пусть сидят в городах т.к. не будет у них машин разьехаться по селам.
Отож гніди, не дай Бог українці почнуть нормально жити.
І дня не можуть прожити щоб в кишені Українцям не залізти.
Бензина итак нет-зато навезли больше чем 100 тыс корчей. Ахрененный способ борьбы с дефицитом топлива! В Украине итак денег нет,зато вывезли еще 500 миллонов долларов на закупку этих корчей+доп затраты каждый месяц на бензин -а это еще доп вывоз десятков миллионов долларов на закупку бензина каждый месяц
Только автомобили переданные в ВСУ на фронт-только они должны оствобождаться от налогообложения. Уничтоженные во время войны частные автомобили как и жилье:должна подаваться заявка на компенсацию и государство должно оценить и выплатить ущерб а эти деньги взять и тех которые заморозили у Параши