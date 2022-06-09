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Новини
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Комітет Ради схвалив скасування пільгового розмитнення автомобілів

авто

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив урядовий законопроєкт, який передбачає повернення оподаткування імпорту, а також скасування пільг при ввезенні автомобілів.

Про це народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

"Щодо імпортних товарів (не авто) – повертається мито та ПДВ. Про що просив бізнес. До нього ж прив’язано скасування критичного імпорту. Для всіх авто (окрім тих, що йдуть на потреби ЗСУ) – скасовується пільга з ПДВ та мита, акцизу з 1 липня", – написав Железняк.

Він додав, що паралельно Кабмін обіцяє розробити новий закон про спрощене розмитнення авто через "Дію".

За словами Железняка, Комітет також вніс у законопроєкт норму, яка надає Кабміну повноваження встановлювати пільгові мита на іноземних товари з країн, які прийняли аналогічне рішення щодо товарів українського експорту.

Депутат додав, що Комітет рекомендував прийняти законопроєкт за основу та в цілому. Очікується, що його розгляд у сесійній залі парламенту відбудеться наступного тижня.

Читайте також: Після запровадження пільг в Україну завезли 120 тисяч автомобілів, – нардеп

Як повідомлялося, Кабінет міністрів вже вніс до Верховної Ради законопроєкт про повернення всіх мит та ПДВ на імпортні товари, а також скасування пільг при розмитненні автомобілів з 1 липня.

Нагадаємо, 6 квітня набув чинності закон із поправками до Податкового кодексу України №2142-IX (у Раді проходив як №7190) про пільговий імпорт у період війни. Відповідно до нього, імпорт товарів в Україну звільнено від ввізного мита та ПДВ для платників єдиного податку першої-третьої групи, які сплачують податок за ставкою 2% від обороту, а також встановлено спрощену форму розмитнення. Депутати також повністю звільнили від оподаткування імпорт транспортних засобів громадянами та суб'єктами спрощеної системи.

Автор: 

авто (4119) ВР (2863) законопроєкт (1667) Кабмін (7742) парламент (1948)


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Топ коментарі
+7
Нагнали собі бентлі і макларенів по пільговим цінам, тепер можна відміняти шару.
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09.06.2022 16:13
+6
свої питання вирішили і можна відміняти. а як на рахунок решти людей, які воюють, які втратили свої авто і т.д. ви подумали? можливо хтось також хотів би скористатися цією пільгою, чому про це ніхто не думає? ГАНЬБА
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09.06.2022 15:52
+6
гниды позорные, всеравно прийдется отменить ПДВ, акцизы, мыто, сертификаты , брокера и доверености и прочею херню придуманую чинушами, потому что авто бу (не новое!) и когдато уже было оплачено покупателем все налоги и требовать оплатить еще раз такие же налоги могут только банановые страны с коррумпироваными дибилами которые вообше не понимают экономику.
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09.06.2022 16:35
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свої питання вирішили і можна відміняти. а як на рахунок решти людей, які воюють, які втратили свої авто і т.д. ви подумали? можливо хтось також хотів би скористатися цією пільгою, чому про це ніхто не думає? ГАНЬБА
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09.06.2022 15:52 Відповісти
Ганьба - кому конкретно? Бо в нас в країні імбіцили73% досі не зрозуміли, що той звіздєц який відбувається в країні, був обраний ними 3 роки тому.
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09.06.2022 16:15 Відповісти
А ну расскажи неимбицил как твой петяотменял растаможку. Давай, мы ждем
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10.06.2022 08:06 Відповісти
Гусаку приготуватися
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09.06.2022 16:07 Відповісти
Нагнали собі бентлі і макларенів по пільговим цінам, тепер можна відміняти шару.
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09.06.2022 16:13 Відповісти
нда)))
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09.06.2022 16:26 Відповісти
а главное все по просьбам трудящихся....
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09.06.2022 16:31 Відповісти
гниды позорные, всеравно прийдется отменить ПДВ, акцизы, мыто, сертификаты , брокера и доверености и прочею херню придуманую чинушами, потому что авто бу (не новое!) и когдато уже было оплачено покупателем все налоги и требовать оплатить еще раз такие же налоги могут только банановые страны с коррумпироваными дибилами которые вообше не понимают экономику.
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09.06.2022 16:35 Відповісти
Ну вот и все, кому надо завезли и лавочка быстро прикрывается. Какие же твари
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09.06.2022 17:48 Відповісти
Кстати это ''прекрасная'' идея гетьманцева и для людей которые сейчас на окупированих территориях накануне так называемых референдумов которые кацапы хотят там организовывать. Вместо того чтобы показывать- смотрите у нас лучше, не делайте ошибок, наши идиоты за 30 лет даже адекватную растаможку машин сделать не могут
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09.06.2022 18:06 Відповісти
підори
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09.06.2022 19:05 Відповісти
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09.06.2022 19:07 Відповісти
Борьба с коррупцией закончилась. Европа должна дать добро на вступление в ЕС в два раза быстрее. Слава Ермаку и его младшему партнеру Зеленскому.
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09.06.2022 19:11 Відповісти
Пипец, государству если у него основная статья доходов в бюджет это мито на автомобили для граждан в войну (т.к. своего производства нет), наоборот можно было заработать на акцизе продавая топливо к этим автомобилям, но это не наш метод,
лучше чтоб граждане не смогли купить дешевый автомобиль во время войны, и чтоб потом не жалеть его опять бросить в критической ситуации т.к. он будет понимать купит еще одну по дешевке, лучше пусть граждане набиваются в автобусы и поезда ракетам путина это лучшая мишень, и пусть сидят в городах т.к. не будет у них машин разьехаться по селам.
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09.06.2022 22:10 Відповісти
"Про що просив бізнес" - під бізнесом мається на увазі ОП ??
Отож гніди, не дай Бог українці почнуть нормально жити.
І дня не можуть прожити щоб в кишені Українцям не залізти.
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09.06.2022 22:51 Відповісти
Слів нема. Але е очі, на решті ми побачили справжніх мародерів.
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09.06.2022 23:02 Відповісти
Уменьшение таможенных сборов это хорошо но когда в госбюджете от этого дыра в 60%-за счет чего будут платиться пенсии,содержаться армия и тд? Надежда только на халявные деньги Запада? Так эти халявные деньги в любой момент могут закончится. Украинцы-перестаньте быть детьми и надеятся на то что Запад обязанни и всегда будет нас спасать.
Бензина итак нет-зато навезли больше чем 100 тыс корчей. Ахрененный способ борьбы с дефицитом топлива! В Украине итак денег нет,зато вывезли еще 500 миллонов долларов на закупку этих корчей+доп затраты каждый месяц на бензин -а это еще доп вывоз десятков миллионов долларов на закупку бензина каждый месяц
Только автомобили переданные в ВСУ на фронт-только они должны оствобождаться от налогообложения. Уничтоженные во время войны частные автомобили как и жилье:должна подаваться заявка на компенсацию и государство должно оценить и выплатить ущерб а эти деньги взять и тех которые заморозили у Параши
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10.06.2022 09:42 Відповісти
Ваня, иди опохмелись
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10.06.2022 09:49 Відповісти

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