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В Україні заборонили використання катерів і яхт на час воєнного стану

охорона,морська

Обласні військові адміністрації встановили додаткову заборону на пересування маломірних плавзасобів внутрішніми водними шляхами на весь період воєнного стану.

Про це йдеться в повідомленні Державного агентства меліорації та рибного господарства.

"Враховуючи постійні військові дії у нашій країні, обласними військовими адміністраціями встановлено додаткову заборону на пересування маломірних плавзасобів на каскаді Дніпровських водосховищ (Київське, Канівське, Кременчуцьке, Кам’янське, Дніпровське та Каховське) на весь період воєнного стану", – сказано в повідомленні.

Водночас Державною прикордонною службою на такий самий період установлено заборону пересування маломірних плавзасобів у Чорному морі, Дністровському, Будацькому лиманах, ріках Дунай та Дніпро у межах Чернігівської області.

В Україні заборонили використання катерів і яхт на час воєнного стану 01

Автор: 

заборона (452) Держрибагентство (70) ріка (85)


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