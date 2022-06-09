В Україні заборонили використання катерів і яхт на час воєнного стану

Обласні військові адміністрації встановили додаткову заборону на пересування маломірних плавзасобів внутрішніми водними шляхами на весь період воєнного стану.

Про це йдеться в повідомленні Державного агентства меліорації та рибного господарства.

"Враховуючи постійні військові дії у нашій країні, обласними військовими адміністраціями встановлено додаткову заборону на пересування маломірних плавзасобів на каскаді Дніпровських водосховищ (Київське, Канівське, Кременчуцьке, Кам’янське, Дніпровське та Каховське) на весь період воєнного стану", – сказано в повідомленні.

Водночас Державною прикордонною службою на такий самий період установлено заборону пересування маломірних плавзасобів у Чорному морі, Дністровському, Будацькому лиманах, ріках Дунай та Дніпро у межах Чернігівської області.