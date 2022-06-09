Європейський центробанк анонсував початок циклу підвищення ставок

Європейський центральний банк (ЄЦБ) за підсумками засідання у четвер очікувано зберіг процентні ставки на попередньому рівні, однак анонсував їх підвищення, починаючи з липня.

Зокрема, наразі базову процентну ставку за кредитами збередено на нульовому рівні, ставку за депозитами – на рівні мінус 0,5%, ставку за маржинальними кредитами – на рівні 0,25%, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Рада управляючих ЄЦБ планує підняти ключові процентні ставки на 0,25 процентного пункту (п.п.) на липневому засіданні. Потім Центробанк планує знову підняти ставки у вересні. Темпи цього підвищення залежатимуть від середньострокових інфляційних прогнозів", – зазначається у пресрелізі ЄЦБ.

Водночас ЄЦБ вказує, що у разі збереження поточних темпів інфляції або їх посилення "більше підвищення ставки буде доцільним".

Після вересня європейський Центробанк має намір збільшувати ставку поступово, але стійкими темпами.

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ЄЦБ також підтвердив план зупинити чистий викуп активів у рамках програми Asset Purchase Programme (APP) з 1 липня. При цьому центробанк продовжить реінвестувати в повному обсязі надходження від цінних паперів, що погашаються в рамках APP, протягом тривалого часу після того, як розпочне цикл підвищення ставок, і в будь-якому випадку стільки, скільки потрібно для підтримки сприятливих умов у плані ліквідності.

Регулятор також планує продовжувати реінвестувати надходження від погашення паперів, придбаних у рамках програми Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) як мінімум до кінця 2024 року. Викуп паперів у рамках PEPP було завершено у березні.

У заяві ЄЦБ наголошується, що інфляційний тиск у єврозоні у травні серйозно посилився, головним чином через зростання цін на енергоносії та продукти харчування, зокрема через військове вторгнення РФ в Україну.

У зв'язку з цим прогнози інфляції було переглянуто з підвищенням. Згідно з новим прогнозом, темпи зростання споживчих цін у регіоні у 2022 році становитимуть 6,8%, у 2023 році – 3,5%, у 2024 році – 2,1%. Таким чином, ЄЦБ очікує, що до 2024 року інфляція наблизиться до цільового показника 2%.

Темпи зростання споживчих цін без урахування продуктів харчування та енергоносіїв цього року складуть 3,3%, наступного – 2,8%, у 2024 році – 2,3%, очікують у ЄЦБ.

"Невиправдана російська агресія щодо України продовжує негативно позначатися на економіці Європи та за її межами. Вона підірвала торгівлю, призвела до нестачі сировинних товарів та сприяє піднесенню цін на енергоносії. Ці фактори продовжать чинити тиск на темпи зростання найближчим часом", – зазначають у ЄЦБ.