Військові за травень отримають виплати на 65 мільярдів, – Міноборони

Міністерство оборони перерахує загалом 65,2 млрд грн на виплати українським військовослужбовцям за травень.

Про це сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр на брифінгу, передає Укрінформ.

"Станом на 8 червня Міністерство оборони профінансувало військовим частинам 16,1 млрд грн грошового забезпечення... Загалом за травень будуть виплачені у червні військовослужбовцям 65,2 млрд грн – це грошове забезпечення", – повідомила Маляр.

Вона підкреслила, що грошові виплати у сфері оборони здійснюються у поточному місяці за попередній.

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Також Маляр зазначила, що з 2 по 8 червня для забезпечення підрозділів ЗСУ Міністерство оборони передало: більше ніж 21 тис. одиниць бронежилетів, більше ніж 7 тис. шоломів, більше ніж 10 тис. комплектів форми, більше ніж 5 тис. пар взуття.

Маляр також повідомила, що Міноборони вже запустило процес підготовки до зими й уже отримує зимову форму.

Вона також зазначила, що потреби Збройних Сил України динамічно змінюються і Міноборони на це реагує, укладаючи нові контракти для закупівлі.

"У травні запит Збройних сил на бронежилети, у порівнянні з квітнем, зріс на 82%, запит на шоломи збільшився на 55%, потреби в літніх черевиках збільшено на 60%", – сказала Маляр та додала, що Міноборони намагається забезпечити регулярне та постійне постачання.

Вона зауважила, що у Медсил ЗСУ функціонує школа тактичної медицини і вже відповідні курси пройшли близько 600 бойових медиків і вони розподілені у прифронтові мобільні стаціонарні шпиталі та надають кваліфіковану допомогу пораненим.

Як повідомлялося, за даними Міноборони, військовослужбовцю, який бере безпосередню участь у бойових діях, на день держава сплачує 3 тис. грн. Небойовий день оплачується у розмірі 1 тис. грн.