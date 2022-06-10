"Укрзалізниця" хоче отримати американські локомотиви на $250 мільйонів в рамках ленд-лізу

"Укрзалізниця" розраховує на поставку локомотивів General Electric вартістю $250 млн від західних партнерів.

Про це повідомив голова компанії Олександр Камишін, передає Forbes.

"Ми маємо розвивати партнерство із західними партнерами. Ми говоримо про "План Маршалла" для "Укрзалізниці", ленд-ліз, компенсації від РФ", – сказав він в інтерв’ю виданню.

За словами Камишіна, "Укрзалізниця" сформувала великій перелік: запит на 40 локомотивів GE вартістю $250 млн, двигуни для модернізації інших наших локомотивів, спецмашини для відновлення інфраструктури та інше.

"Далі цей перелік затверджує робоча група. Подивимось, що зможемо отримати", – додав очільник компанії.

Нагадаємо, у лютому 2018 року "Укрзалізниця" підписала з американською General Electric угоду про спільне виробництво рухомого складу на $1 млрд.



Угода передбачає 15-річне партнерство, що включає модернізацію до 74 локомотивів, постачання до 225 нових локомотивів GE серії Evolution до 2034 року та їхнє довгострокове обслуговування.



За контрактом першу партію тепловозів TE33A серії Evolution з 30 одиниць було поставлено в Україну. Вартість одного локомотива оцінюється в $4,68 млн з урахуванням ПДВ. Сума контракту за першу партію постачання склала $140 млн, її профінансував державний "Укрексімбанк".



В "Укрзалізниці" повідомляли, що компанія поки що не визначила джерела фінансування для продовження контракту з постачання локомотивів TE33A серії Evolution з американською General Electric, а також для закупівлі нових електровозів.