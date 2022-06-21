Найбільші російські банки втратили можливість проводити валютні перекази (оновлено)

Найбільший російський банк – "Сбєрбанк", а також банк "ВТБ" призупинили можливість переведення валюти в інші російські банки.

У колцентрах банків пояснили ці обмеження неможливістю гарантувати здійснення подібних трансакцій у "поточній ситуації", пише російський "Коммерсант".

"Щодо валютних переказів між банками, навіть щодо Росії, вони можуть бути обмежені у зв'язку з поточною ситуацією. Банк не може гарантувати, що валютний переказ в інший банк у вас пройде. Тільки якщо конвертувати гроші в рублі і вже в рублях їх переказувати", – розповів представник "Сбєрбанку".

З офіційного мобільного додатку банку вже видалено опцію валютних переказів.

Аналогічним чином ситуацію прокоментували і у ВТБ: "Наразі перекази в інші банки у валюті призупинені. З інших банків до банку ВТБ ви теж не зможете перевести у валюті".

Такі ж обмеження запровадив і найбільший приватний в РФ "Альфа-Банк", пише російський Forbes.

"Через запроваджені обмеження закордонні банки, які беруть участь у будь-яких валютних переказах, можуть їх заблокувати. Ми не можемо вплинути на їхнє рішення або зняти блокування самостійно, тому відключили перекази як у закордонні, так і вітчизняні банки", – повідомили в банку.

Терміни поновлення доступу до опцій у фінансових організаціях не назвали.

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Через санкції щодо російського банківського сектора фінансові установи в РФ обмежують операції з валютою та переглядають положення своєї кредитної політики. Одним з найбільш резонансних заходів стало недавнє рішення "Тінькофф-банку" встановити мінімальну суму для SWIFT-переказів у валюті у розмірі $20 тис.

Нагадаємо, в ніч на 31 травня лідери країн ЄС схвалили шостий пакет санкцій проти Росії, який передбачає часткове ембарго на імпорт російської нафти, оскільки на вимогу Угорщини ЄС погодився зробити виключення для постачання нафти з РФ трубопроводами. Крім того, Чехія отримала 18-місячну відстрочку на імпорт нафти. Крім того, Болгарія отримала відстрочку на запровадження ембарго на закупівлю російської нафти танкерами до кінця 2024 року.

Шостий пакет санкцій проти РФ також передбачає відключення від системи SWIFT найбільшого російського банку "Сбєрбанк", заборону на страхування та перестрахування російських суден компаніями ЄС, заборону трьох державних мовників та розширення санкційного списку відповідальних за воєнні злочини в Україні.