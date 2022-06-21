Офіційно зареєстрованих безробітних направлять на виконання громадських робіт, – Шмигаль
Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 21 червня, прийняв рішення про залучення офіційно зареєстрованих безробітних, які протягом місяця не змогли знайти нову роботу, до виконання суспільно корисних робіт.
Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль оголосив під час засідання Кабміну, повідомляє пресслужба уряду.
"Уряд сьогодні затвердить документ, який передбачає, що офіційно зареєстровані безробітні, які протягом 30 днів не працевлаштовані, будуть залучатися до суспільно корисних робіт. Це може бути розбір завалів, будівництво захисних споруд, благоустрій, ремонтні чи сільськогосподарські роботи. Що саме потрібно робити в кожному конкретному регіоні – визначатиме місцева влада", – заявив Шмигаль.
За його словами, держава виплачуватиме кожному залученому до суспільно корисних робіт зарплату у розмірі мінімальної.
"Ми фактично усуваємо можливість, коли люди могли отримувати кошти від держави та відмовлятися від запропонованої роботи. В умовах воєнного часу в держави немає для цього ресурсів", – пояснив прем’єр.
Шмигаль уточнив, що це рішення стосуватиметься також українських біженців за кордоном.
"Статус та виплати по безробіттю відтепер втрачаються, якщо людина перебуває закордоном більше 30 днів під час воєнного стану", – сказав голова уряду.
Представник уряду у Верховні Раді Тарас Мельничук згодом уточнив, що відповідне рішення прийнято.
Зокрема, Кабмін вніс зміни до Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру.
"Передбачено першочергове залучення до громадських робіт зареєстрованих безробітних, яким не знайдено підходящу роботу, та працівників, які втратили частину заробітної плати", – написав Мельничук в Telegram.
Крім того, внесено зміни до Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, зокрема, в частині залучення військових адміністрацій до прийняття рішень про запровадження трудової повинності, залучення до суспільно корисних робіт внутрішньо переміщених осіб. Водночас, виключено з переліку осіб, які залучаються до суспільно корисних робіт, осіб, залучених до реалізації заходів національного спротиву.
Також затверджено орієнтовний перелік суспільно корисних робіт, що може виконуватись в умовах воєнного стану.
Як повідомлялося, з кінця травня оформити статус безробітного та щомісячну допомогу можна у застосунку та на порталі "Дія".
Послугою можуть скористатися українці, які були офіційно працевлаштовані, але втратили роботу через війну, або не можуть продовжувати діяльність як ФОП через воєнний стан і зареєстровані на тимчасово окупованих територіях чи там, де ведуться активні бойові дії. Зазначимо, що безробітні з інших регіонів як і раніше мають реєструватися у Центрі зайнятості. Джерело:
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Работать могут и те и другие. Нечего бездельничать.
Рішення правильне.
Что, хочется тупо на халяв бабки получать полгода во время войны?
а работать кто будет?
хочется сидеть где-нибудь на Ивано-Франковщине, попивая пивко и самое горячее для страны время них не делать, а тебе пусть 6,5 тыс платит Госдеп?
иди работай. Ничерта не делать и иметь бабки - это типично не для украинского народа а для москалей. Это они мечтают на чужом горбу что-то получить.
Больше ничего в жизни делать не умеешь - ни руками ни ртом?
Это коснется только тех кто потерял работы как раз во время войны и не нашел.
То есть ближайшие полгода получает 6.5 просто так, них не делая.
И у тебя видимо такая же ситуация- ты них не делаешь, получаешь баблишко, и дальше хочешь так же в отпуске вместо тягот войны?
Иди работай!
Только работу должны предлагать аналогичную последним, и зарплату не меньше.
Решения кабмина выгодно только власти, но не людям.
Почему не увольняют и продолжают платить зарплату госслужащим, которые отсутствуют на работе, под предлогом эвакуации?
І так, держслужбовців, які відсутні на робочому місці зараз всіх сильно обмежили в виплатах. Але є інша цікава і неприємна для тебе річ: уряд України отримує цільові гранти від інших урядів країн світу саме на виплати зарплатні держслужбовцям! А ти, як безмовне чмо, яке до своъїх 30-40-50 років мовчало, не організовувало профспілку, не брало участі в галузевих об'єднаннях і, вірогідно, взагалі не було оформлене офіційно на роботу, а якщо і було оформлене, то зарплатню отримувало в конверті, тепер скиглиш "держава мені винна аналогічну роботу"?!? Представники держслужбовців - сидять перед західними партнерами на перемовинах і домовляються про допомогу держслужбовцям. А де ти сидиш? Де твій представник? Шукає виплату з твого конверту чи чорного налу з неоформленого робочого місця? Чекаєш від Гетьманцева чи Єрмака, що вони домовиться з американцями про виплату тобі, непрацюючому, але працездатному та здоровому, зарплатні ні за що під час війни? Ти з глузду з'їхав там, чи що?
Ось така вона, правда життя...