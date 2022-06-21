БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
3 358 15

Офіційно зареєстрованих безробітних направлять на виконання громадських робіт, – Шмигаль

уборка

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 21 червня, прийняв рішення про залучення офіційно зареєстрованих безробітних, які протягом місяця не змогли знайти нову роботу, до виконання суспільно корисних робіт.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль оголосив під час засідання Кабміну, повідомляє пресслужба уряду.

"Уряд сьогодні затвердить документ, який передбачає, що офіційно зареєстровані безробітні, які протягом 30 днів не працевлаштовані, будуть залучатися до суспільно корисних робіт. Це може бути розбір завалів, будівництво захисних споруд, благоустрій, ремонтні чи сільськогосподарські роботи. Що саме потрібно робити в кожному конкретному регіоні – визначатиме місцева влада", – заявив Шмигаль.

За його словами, держава виплачуватиме кожному залученому до суспільно корисних робіт зарплату у розмірі мінімальної.

"Ми фактично усуваємо можливість, коли люди могли отримувати кошти від держави та відмовлятися від запропонованої роботи. В умовах воєнного часу в держави немає для цього ресурсів", – пояснив прем’єр.

Шмигаль уточнив, що це рішення стосуватиметься також українських біженців за кордоном.

"Статус та виплати по безробіттю відтепер втрачаються, якщо людина перебуває закордоном більше 30 днів під час воєнного стану", – сказав голова уряду.

Представник уряду у Верховні Раді Тарас Мельничук згодом уточнив, що відповідне рішення прийнято.

Зокрема, Кабмін вніс зміни до Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру.

Читайте також: Кабмін виділив 5 мільярдів на гранти по 250 тисяч гривень для безробітних на запуск власного бізнесу

"Передбачено першочергове залучення до громадських робіт зареєстрованих безробітних, яким не знайдено підходящу роботу, та працівників, які втратили частину заробітної плати", – написав Мельничук в Telegram.

Крім того, внесено зміни до Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, зокрема, в частині залучення військових адміністрацій до прийняття рішень про запровадження трудової повинності, залучення до суспільно корисних робіт внутрішньо переміщених осіб. Водночас, виключено з переліку осіб, які залучаються до суспільно корисних робіт, осіб, залучених до реалізації заходів національного спротиву.

Також затверджено орієнтовний перелік суспільно корисних робіт, що може виконуватись в умовах воєнного стану.

Як повідомлялося, з кінця травня оформити статус безробітного та щомісячну допомогу можна у застосунку та на порталі "Дія".

Послугою можуть скористатися українці, які були офіційно працевлаштовані, але втратили роботу через війну, або не можуть продовжувати діяльність як ФОП через воєнний стан і зареєстровані на тимчасово окупованих територіях чи там, де ведуться активні бойові дії. Зазначимо, що безробітні з інших регіонів як і раніше мають реєструватися у Центрі зайнятості. Джерело: 

Автор: 

безробіття (343) Кабмін (7742) робота (868) Шмигаль Денис (1484)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Топ коментарі
+6
Залучати полонених кацапів для розбору завалів які вони зробили своїми ракетами, бомбами і снарядами по всій Україні це дуже негуманно
показати весь коментар
21.06.2022 22:27
+4
Ви їбанулися зовсім? Бляха муха, яку ублюдочну владу обрав мудрий нарід
показати весь коментар
22.06.2022 09:59
+2
Підтримую.
Рішення правильне.
показати весь коментар
22.06.2022 08:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Залучати полонених кацапів для розбору завалів які вони зробили своїми ракетами, бомбами і снарядами по всій Україні це дуже негуманно
показати весь коментар
21.06.2022 22:27 Відповісти
На їх охорону більше витратиться ніж він напрацює. Кацапа краще обміняти
показати весь коментар
22.06.2022 01:05 Відповісти
одно другому не мешает.
Работать могут и те и другие. Нечего бездельничать.
показати весь коментар
22.06.2022 13:13 Відповісти
Підтримую.
Рішення правильне.
показати весь коментар
22.06.2022 08:45 Відповісти
дибілам слова не давали....сиди тупе створіння
показати весь коментар
22.06.2022 10:26 Відповісти
чем плохое решение - можно в двух словах? что, работать не хочется - хочется бабки на халяву?
показати весь коментар
22.06.2022 13:05 Відповісти
ну и черноротое чмо, владик.
показати весь коментар
22.06.2022 13:11 Відповісти
Ви їбанулися зовсім? Бляха муха, яку ублюдочну владу обрав мудрий нарід
показати весь коментар
22.06.2022 09:59 Відповісти
Статус безработного в мирное время дает право на минималку как минимум полгода, а потом понемногу ее уменьшают и к 10 месяцу прекращают.
Что, хочется тупо на халяв бабки получать полгода во время войны?
а работать кто будет?
хочется сидеть где-нибудь на Ивано-Франковщине, попивая пивко и самое горячее для страны время них не делать, а тебе пусть 6,5 тыс платит Госдеп?
иди работай. Ничерта не делать и иметь бабки - это типично не для украинского народа а для москалей. Это они мечтают на чужом горбу что-то получить.
показати весь коментар
22.06.2022 13:08 Відповісти
На самом деле очень правильное решение..... Лучше работать за 6.5 тыс. гривен в месяц чем сидеть вообще без какой либо работы.........
показати весь коментар
22.06.2022 10:24 Відповісти
лутше тим закрив свій писок і не думав своєю тупою головою
показати весь коментар
22.06.2022 10:27 Відповісти
Владик а что у тебя так пердак бомбит, что ты всем рты затыкаешь?
Больше ничего в жизни делать не умеешь - ни руками ни ртом?
Это коснется только тех кто потерял работы как раз во время войны и не нашел.
То есть ближайшие полгода получает 6.5 просто так, них не делая.
И у тебя видимо такая же ситуация- ты них не делаешь, получаешь баблишко, и дальше хочешь так же в отпуске вместо тягот войны?
Иди работай!
показати весь коментар
22.06.2022 13:10 Відповісти
Проблема не в том, что безработные не хотят работать, а в том что работы не хватает на всех. Если безработный отказывается устраиваться на работу, которую ему предлагают в центре занятости, его и так могут снять с учёта и прекратить выплаты.
Только работу должны предлагать аналогичную последним, и зарплату не меньше.
Решения кабмина выгодно только власти, но не людям.
Почему не увольняют и продолжают платить зарплату госслужащим, которые отсутствуют на работе, под предлогом эвакуации?
показати весь коментар
22.06.2022 14:19 Відповісти
Совок скінчився, Славко. І мирний час скінчився, якщо ти не помітив. Не бажаєш працювати? Не отримаєш грошей. Ніяких. Я, як платник податків, під час війни зовсім не бажаю тобі забезпечувати "аналогічну роботу". А держава - це я - платник податків. Тож нишкни.

І так, держслужбовців, які відсутні на робочому місці зараз всіх сильно обмежили в виплатах. Але є інша цікава і неприємна для тебе річ: уряд України отримує цільові гранти від інших урядів країн світу саме на виплати зарплатні держслужбовцям! А ти, як безмовне чмо, яке до своъїх 30-40-50 років мовчало, не організовувало профспілку, не брало участі в галузевих об'єднаннях і, вірогідно, взагалі не було оформлене офіційно на роботу, а якщо і було оформлене, то зарплатню отримувало в конверті, тепер скиглиш "держава мені винна аналогічну роботу"?!? Представники держслужбовців - сидять перед західними партнерами на перемовинах і домовляються про допомогу держслужбовцям. А де ти сидиш? Де твій представник? Шукає виплату з твого конверту чи чорного налу з неоформленого робочого місця? Чекаєш від Гетьманцева чи Єрмака, що вони домовиться з американцями про виплату тобі, непрацюючому, але працездатному та здоровому, зарплатні ні за що під час війни? Ти з глузду з'їхав там, чи що?

Ось така вона, правда життя...
показати весь коментар
22.06.2022 22:03 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 