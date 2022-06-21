Офіційно зареєстрованих безробітних направлять на виконання громадських робіт, – Шмигаль

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 21 червня, прийняв рішення про залучення офіційно зареєстрованих безробітних, які протягом місяця не змогли знайти нову роботу, до виконання суспільно корисних робіт.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль оголосив під час засідання Кабміну, повідомляє пресслужба уряду.

"Уряд сьогодні затвердить документ, який передбачає, що офіційно зареєстровані безробітні, які протягом 30 днів не працевлаштовані, будуть залучатися до суспільно корисних робіт. Це може бути розбір завалів, будівництво захисних споруд, благоустрій, ремонтні чи сільськогосподарські роботи. Що саме потрібно робити в кожному конкретному регіоні – визначатиме місцева влада", – заявив Шмигаль.

За його словами, держава виплачуватиме кожному залученому до суспільно корисних робіт зарплату у розмірі мінімальної.

"Ми фактично усуваємо можливість, коли люди могли отримувати кошти від держави та відмовлятися від запропонованої роботи. В умовах воєнного часу в держави немає для цього ресурсів", – пояснив прем’єр.

Шмигаль уточнив, що це рішення стосуватиметься також українських біженців за кордоном.

"Статус та виплати по безробіттю відтепер втрачаються, якщо людина перебуває закордоном більше 30 днів під час воєнного стану", – сказав голова уряду.

Представник уряду у Верховні Раді Тарас Мельничук згодом уточнив, що відповідне рішення прийнято.

Зокрема, Кабмін вніс зміни до Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру.

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"Передбачено першочергове залучення до громадських робіт зареєстрованих безробітних, яким не знайдено підходящу роботу, та працівників, які втратили частину заробітної плати", – написав Мельничук в Telegram.

Крім того, внесено зміни до Порядку залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, зокрема, в частині залучення військових адміністрацій до прийняття рішень про запровадження трудової повинності, залучення до суспільно корисних робіт внутрішньо переміщених осіб. Водночас, виключено з переліку осіб, які залучаються до суспільно корисних робіт, осіб, залучених до реалізації заходів національного спротиву.

Також затверджено орієнтовний перелік суспільно корисних робіт, що може виконуватись в умовах воєнного стану.

Як повідомлялося, з кінця травня оформити статус безробітного та щомісячну допомогу можна у застосунку та на порталі "Дія".

Послугою можуть скористатися українці, які були офіційно працевлаштовані, але втратили роботу через війну, або не можуть продовжувати діяльність як ФОП через воєнний стан і зареєстровані на тимчасово окупованих територіях чи там, де ведуться активні бойові дії. Зазначимо, що безробітні з інших регіонів як і раніше мають реєструватися у Центрі зайнятості. Джерело: